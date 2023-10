Teadlased töötavad välja elektrilise meetodi elektronide voolu muutmiseks kvantmaterjalides

Penn State'i teadlaste meeskond on teinud kvantmaterjalide vallas olulise läbimurde, töötades välja uue elektrilise meetodi elektronide voolu suuna muutmiseks. Nende meetod, mida on demonstreeritud materjalides, millel on kvantanomaalne Hall (QAH) efekt, võib avaldada mõju järgmise põlvkonna elektroonikaseadmete ja kvantarvutite arendamisele.

QAH-efekt on eriti paljutõotav, kuna see võimaldab elektronide voolamist mööda materjalide servi ilma energiakadudeta. See hajumiseta vool, mida tuntakse ka kui kiraalset servavoolu, välistab tagasihajumise ja sellel on kvantiseeritud Halli takistus ja null pikisuunaline takistus.

Selles uuringus kavandasid teadlased QAH-isolaatori, millel on spetsiifilised omadused, mis optimeerivad elektronide voolu. Nad rakendasid isolaatorile 5-millisekundilise vooluimpulsi, põhjustades materjali sisemise magnetismi muutuse ja muutes seejärel elektronide voolu suunda. See suunda nihutamise võime on kvanttehnoloogiate puhul ülioluline teabe edastamise, salvestamise ja otsimise maksimeerimiseks.

Eelmine elektronide voolu suuna muutmise meetod tugines välistele magnetitele, kuid see lähenemisviis ei olnud ideaalne väikeste elektroonikaseadmete, näiteks nutitelefonide jaoks. Teadlased avastasid mugava elektroonilise meetodi, mis ei vaja mahukaid magneteid. Suurendades rakendatud voolu tihedust ja kitsendades QAH isolaatorseadmeid, saavutasid nad väga suure voolutiheduse, muutes tõhusalt magnetiseerimissuunda ja elektronide transpordi suunda.

Teadlased võrdlevad seda muutust kvantmaterjalide magnetiliselt elektriliselt juhtimiselt tavapärase mälusalvestuse üleminekuga vanematelt magnetipõhistelt meetoditelt uuematele elektroonilistele meetoditele. Samuti esitasid nad oma meetodi teoreetilise tõlgenduse ja praktilisi tõendeid oma järelduste toetamiseks.

Meeskond töötab praegu selle kallal, kuidas elektronide edenemise ajal peatada, et süsteem tõhusalt sisse ja välja lülitada. Samuti uurivad nad meetodeid QAH-efekti demonstreerimiseks kõrgematel temperatuuridel.

See uurimus lubab arenenumate elektrooniliste seadmete väljatöötamist ja kvantarvutite potentsiaali realiseerimist.

Allikas: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Servavoolu kiraalsuse elektriline ümberlülitamine kvantanomaaalsetes Halli isolaatorites. Nat. Mater. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y