Uus tehisintellekti tööriist tuvastab ja klassifitseerib supernoovad automaatika abil

Uus, täielikult automatiseeritud tehisintellekti (AI) tööriist nimega Bright Transient Survey Bot (BTSbot) on edukalt tuvastanud, tuvastanud ja klassifitseerinud oma esimese supernoova. Northwesterni ülikooli juhitud rahvusvahelises koostöös välja töötatud BTSbotil on potentsiaal oluliselt kiirendada supernoovade analüüsi- ja klassifitseerimisprotsessi, välistades inimlikud vead.

Praegune praktika hõlmab inimesi, kes töötavad koos robotsüsteemidega supernoovade tuvastamiseks ja analüüsimiseks. BTSboti meeskond hindas, et inimesed on viimase kuue aasta jooksul kulutanud supernoovakandidaatide visuaalseks kontrollimiseks ja klassifitseerimiseks umbes 2,200 tundi. Protsessi automatiseerimisega vabastab BTSbot teadlaste jaoks väärtuslikku aega, et keskenduda muudele ülesannetele ja kiirendada avastamise tempot.

BTSboti süsteemi robotid ja AI-algoritmid jälgisid, tuvastasid ja suhtlesid teise teleskoobiga, et kinnitada supernoova avastamist, mis tähistab olulist verstaposti. Järgmine samm on mudelite viimistlemine, mis võimaldab robotitel eraldada täheplahvatuste teatud alatüüpe. Inimeste ahelast eemaldamine annab uurimisrühmale rohkem aega oma tähelepanekute analüüsimiseks ja uute hüpoteeside väljatöötamiseks.

Tehisintellekti tööriista väljatöötamiseks koolitas meeskond välja masinõppe algoritmi, kasutades enam kui 1.4 miljonit ajaloolist pilti peaaegu 16,000 XNUMX allikast, sealhulgas kinnitatud supernoovadest ja muudest astronoomilistest nähtustest. Seejärel pandi BTSbot testimisele hiljuti avastatud supernoova kandidaadiga, mille see edukalt tuvastas ja kontrollis. Kui kandidaadiks määrati Ia tüüpi supernoova, jagas automatiseeritud süsteem avastust astronoomiliste kogukonnaga.

See läbimurre supernoovade tuvastamise ja klassifitseerimise automatiseerimisel võib astronoomia valdkonda revolutsiooniliselt muuta, kiirendades kiiresti avastamise ja analüüsi tempot. Tehisintellekti tehnoloogiat võimendades saavad teadlased keskenduda andmete tõlgendamisele ja uute teooriate väljatöötamisele nende kosmiliste plahvatuste päritolu kohta.

Allikad: Northwestern University

Mõisted:

Supernoova: supernoova on võimas plahvatus, mis toimub massiivse tähe elutsükli lõpus, mille tulemusena vabaneb tohutul hulgal energiat.

Automatiseerimine: masinate või tarkvara kasutamine ülesannete täitmiseks ilma inimese sekkumiseta.

Masinõpe: tehisintellekti alamhulk, mis võimaldab süsteemidel andmetest õppida ja oma jõudlust parandada ilma selgesõnaliselt programmeerimata.