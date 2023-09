NASA kapsleid kandvad asteroidiproovid maanduvad Utah kõrbes, Queenslandis. Teadlased koguvad andmeid

Üheksa Queenslandi teadlast mängivad olulist rolli NASA kapsli uurimisel, mis sisaldab proove 4.5 miljardi aasta vanusest asteroidist, mis peaks maanduma Utah' kõrbes. NASA OSIRIS-REx missiooni alla kuuluv kapsel sisaldab ligikaudu 250 grammi kivimit, mis koguti 2020. aastal Maa-lähedaselt asteroidilt Bennu. See on esimene kord, kui USA on võtnud proovi asteroidilt, kusjuures Jaapan on varem sarnaseid katseid läbi viinud. missioonidel 2018. ja 2010. aastal. Kogutud proov annab väärtuslikku teavet Maa ja päikesesüsteemi tekke kohta.

Queenslandi teadlased koguvad andmeid kapsli laskumise kohta, kui see naaseb Maa atmosfääri kiirusega 12 kilomeetrit sekundis, saavutades pinnatemperatuuri kuni 3,000 kraadi Celsiuse järgi. Need andmed on tulevaste kosmoselaevade disaini parandamisel üliolulised, keskendudes kapslite kaalu vähendamisele. Teadlased väljendavad missiooni suhtes põnevust ja närvilisust, kuna see esitab mitmesuguseid väljakutseid, näiteks päevavalgusesse naasmist.

Insener Jeremy Moran, üks kapsli jälgimisega seotud teadlastest, kirjeldab seda kui unistuse täitumist töötada NASAga. Ta usub, et reaalsete andmete jäädvustamine taassisenemisprotsessist on hädavajalik, kuna sellised missioonid toimuvad vaid kord kümnendi jooksul. Queenslandi teadlased kasutavad lennukite pardal teaduslikke seadmeid, mis koguvad väärtuslikke andmeid kapsli laskumisest.

Lisaks Queenslandi teadlastele osalevad missioonil ka teadlased erinevatest organisatsioonidest, sealhulgas Jaapani lennundusuuringute agentuurist, Stuttgarti ülikoolist ja Queenslandi ülikoolist. Selle koostöö eesmärk on parandada meie arusaamist päikesesüsteemist ja edendada kosmoselaevade disaini.

Allikas: pole esitatud.