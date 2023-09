Astronaut Frank Rubio purustas ameeriklase pikima kosmosereisi rekordi

By

Astronaut Frank Rubio, kes on pärit Miamist, saavutab olulise verstaposti, saades ajaloo pikima kosmosereisi teinud Ameerika astronaudiks. 2019. aastal NASA astronautiprogrammi lõpetanud Rubio asus oma esimesele kosmosereisile 21. septembril 2022. Neljapäevase seisuga on ta veetnud kosmoses märkimisväärsed 371 päeva, ületades varasema Mark Vande Hei 355 päeva rekordi. . Rubio ekspeditsioon on olnud väljakutsete ja hüvede segu, emotsionaalsete hetkede ja suurepäraste tööalaste saavutustega.

Intervjuus rahvusvahelisest kosmosejaamast avaldas Rubio tänu oma kontori ja meeskonna esindamise eest sellel monumentaalsel missioonil. Ta tunnistas teekonna raskust, kuid tõstis esile ka täitumist ja au, mida see talle tõi. Rubio algne ootus oli kuuekuuline missioon, kuid jahutusvedeliku lekke tõttu kosmoselaevas, milles ta pardal oli, muutus normaalne naasmine Maale võimatuks. Selle tulemusena on Venemaa kosmoseagentuur saatnud mehitamata kosmoselaeva, et tuua välja Rubio ja kaks kosmonauti, kellega ta kosmosejaama jagab.

Rubio kasutas kogu missiooni jooksul erinevaid toimetulekumehhanisme, sealhulgas positiivsena püsimist, kodus lähedastega ühenduses olemist ja oma meeskonna toetusele lootmist. Vaatamata eesseisvatele väljakutsetele usub Rubio, et kui olete pühendunud missioonile ja läbite intensiivse kaheaastase koolituse, võtab võimust kohuse- ja vastutustunne.

Enne astronaudiks saamist töötas Rubio USA armees kolonelleitnandina ning omandas väärtuslikke kogemusi lahingusõduri ja piloodina. Lisaks on tal meditsiinidoktori kraad ning perearsti ja lennukirurgi diplom.

Vaadates oma Maale naasmist, tunnistas Rubio, et tema kehal kulub aega, et kohaneda gravitatsiooniga. Võib kuluda kaks kuni kuus kuud, enne kui tal taastub normaalne liikuvus ja ta suudab mugavalt kanda.

Rubio oodatuimad hetked naasmisel keerlevad perega taasühinemise, tagahoovi rahu nautimise ja värske salati maitsestamise ümber. Tema tähelepanuväärne teekond on tulevastele kosmoseränduritele inspiratsiooniallikaks ning tõstab esile astronautide pühendumust ja ohvreid teaduse ja uurimise edendamiseks.

