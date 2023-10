Teadlased avastavad Marsil potentsiaalse mudajärve

Teadlased on leidnud tõendeid selle kohta, et nende arvates oli kunagi Marsil mudajärv, mis võib anda väärtuslikke vihjeid planeedi varasema elu märkide otsimisel. Uuring keskendus Hydraotes Chaosele, kaose maastikule Marsil, mis koosneb mägedest, kraatritest ja orgudest. Teadlased analüüsisid NASA Mars Reconnaissance Orbiteri tehtud pilte ja tuvastasid Hydraotes Chaoses tasase ala, mis näitas pinna alt mullitava setete ja muda märke.

Uuring viitab sellele, et umbes 3.4 miljardit aastat tagasi lagunes Hydraotes Chaose põhjaveekihtide süsteem, mis põhjustas tohutuid üleujutusi, mis ladestasid pinnale suures koguses setteid. See sete võib, kui seda tähelepanelikult uurida, sisaldada Marsi varasema elu biosignatuure. Teadlased usuvad, et mudajärve sete tekkis umbes 1.1 miljardit aastat tagasi, palju pärast seda, kui Marsi põhjavesi oli tõenäoliselt kadunud ja planeet oli muutunud ebasõbralikuks.

Tulevikus loodavad teadlased iidset mudajärve edasi uurida, et teha kindlaks, millal võis Marss olla elamiskõlbulik ja potentsiaalselt seal elutseda. NASA Amesi uurimiskeskus töötab välja instrumenti nimega EXCALIBR (Regoliidi lipiidide biomarkerite keemilise analüüsi ekstraktor), mida saaks kasutada kivimite biomarkerite, eriti lipiidide testimiseks. Kaalutakse EXCALIBRi kaasamist tulevasele NASA missioonile kas Kuule või Marsile, kusjuures Hydraotes Chaos on selle instrumendi potentsiaalne maandumiskoht.

See uuring heidab uut valgust võimalusele, et Marsil võib kunagi olla elu, ning rõhutab Marsi maastiku edasise uurimise ja analüüsi olulisust. See pakub põnevaid väljavaateid tulevasteks missioonideks, mille eesmärk on paljastada Marsi saladused ja võimalikud eelmise elu märgid.

Allikas: Nature Scientific Reports