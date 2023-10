"Zombie" täht põgeneb Hyades'i täheparvest

Astronoomid on teinud põneva avastuse, kui nad vaatlevad ammu surnud "zombi" tähte, mis kerkib Hyades'i täheparvest välja hämmastava kiirusega 22,000 XNUMX miili tunnis. Erinevalt aeglastest zombidest, mida tavaliselt filmides nähakse, liigub see valge kääbus kiiresti maha jäetud kobara suhtes. Teadusringkond on selle leiu üle põnevil, kuna see võib aidata lahendada Hyadese täheparve ümbritsevaid saladusi ja anda ülevaate valgete kääbuste maksimaalsest suurusest.

Maast 153 valgusaasta kaugusel Sõnni tähtkujus asuv Hyades täheparv on koduks vaid üksikutele valgetele kääbustele. See on üllatav, arvestades, et umbes 97% Linnutee tähtedest muutuvad lõpuks valgeteks kääbusteks. Astronoomid on oletanud, et valgete kääbuste puudumine hüaadides võib olla tingitud väljapaiskumisest, mis on põhjustatud vastasmõjudest teiste täheparvedega või massiivsetest gaasipilvedest, mis liiguvad parvede vahel.

Selle teooria uurimiseks analüüsisid Briti Columbia ülikooli teadlased Gaia kosmoseaparaadi andmeid ja avastasid kolm valget kääbust, mille kiirused viitavad sellele, et nad võisid hüaadidest välja visata. Üks neist valgetest kääbustest oli eriti intrigeeriv, kuna see oli 1.3 korda massiivsem kui päike, mis näitab, et see pärines Hyades'i klastrist.

See avastus annab väärtuslikku teavet valgete kääbuste moodustumise ja nende maksimaalse suuruse kohta. Tavaliselt on valgete kääbuste mass umbes 0.6 korda suurem kui päikese mass. See põgenenud valge kääbus on aga palju massiivsem ja võib aidata astronoomidel määrata piiri valgete kääbuste ja muud tüüpi tähejäänuste vahel.

Valged kääbused tekivad siis, kui tähtedel saab otsa vesinikkütus ja nende tuumad raskusjõu mõjul kokku varisevad. Väliskihid laienevad, luues paisutatud tähe, mis lõpuks moodustab planetaarse udukogu. Tähe tuumast saab valge kääbus, mille edasist kokkuvarisemist takistab elektronide degeneratsioonirõhk. Tavaliselt lähenevad valged kääbused Chandrasekhari piirile või ületavad selle, tõmmates materjali kaaslaselt tähelt, põhjustades nende pinnal plahvatuslikke termotuumareaktsioone.

Kuid see Hyades põgenenud valge kääbus näib olevat ühe tähe saadus, mistõttu on see ainulaadne avastus ja etalon valge kääbuse moodustumise mõistmisel. Hyades'i klastri lähedus päikesele võimaldab vanemate valgete kääbuste üksikasjalikku uurimist, heidates valgust sellele intrigeerivale astronoomilisele nähtusele.

Allikad:

– Briti Columbia ülikooli uurimistöö

– Gaia kosmoseaparaadi andmete analüüs

Pildi allikas: NASA/JPL-Caltech