Uus tehisintellekti süsteem suudab tuvastada ja klassifitseerida supernoovad

Northwesterni ülikooli ja teiste institutsioonide teadlased on välja töötanud uue AI-süsteemi, mida tuntakse Bright Transient Survey Bot (BTSbot) nime all. See AI-süsteem on võimeline autonoomselt tuvastama ja klassifitseerima supernoovad, mis on üks põnevamaid astronoomilisi nähtusi.

Traditsiooniliselt on supernoovade leidmine olnud töömahukas ülesanne, mis hõlmab käsitsi otsimist tohututes andmebaasides. Viimase kuue aasta jooksul on inimesed kulutanud üle 2,000 tunni, et kontrollida spetsialiseerunud supernoovaküttide kogutud andmeid. Seda aeganõudvat protsessi saaks produktiivsemalt kasutada.

BTSbot on loodud tohututes andmebaasides roomamiseks ja supernoovasid kujutavate eredate valguspunktide tuvastamiseks. See on võimeline reaalajas analüüsima Zwicky Transient Facility (ZTF) ja teiste supernoovaküttide kogutud andmeid.

Kui BTSbot tuvastab potentsiaalse supernoova, püüab ta selle olemasolu kinnitada ja kogub lisaandmeid automatiseeritud programmide, näiteks Palomari observatooriumi robotteleskoobi SED Machine abil. Seejärel edastatakse kogutud andmed teise programmi nimega SNIascore, mis on spetsialiseerunud spektraalanalüüsi põhjal supernoova tüübi määramisele.

BTSboti, SED-masina ja SNIascore'i koostöö tulemusel otsustati edukalt, et SN2023tyk nime all tuntud supernoova oli Ia tüüpi supernoova. See tüüp tekib siis, kui binaarne partner täielikult plahvatab. Teadlased olid rahul BTSboti töö täpsuse ja kiirusega.

Kuigi automatiseeritud tehisintellektiga toetatud astronoomia jaoks on alles algusaeg, on potentsiaalne mõju paljulubav. Võimalus säästa supernoova uurimisega seotud üliõpilaste ja õppejõudude jaoks märkimisväärselt aega on väärt eesmärk. Kuna BTSbot integreerub astronoomiliste kogukondadesse, on suur ootus avastuste ees, mida see suurema andmesisestusega paljastada võib.

