Uuenduslik läbimurre: programmeeritav kiud avab tekstiilitööstuses uusi võimalusi

MIT-i meeskonna FibeRobo murranguline arendus on kasutusele võtnud programmeeritava kiu, mis võib tekstiilitööstuses revolutsiooni teha. See kiud, mida nimetatakse termiliselt aktiveeritud vedelkristall-elastomeeri (LCE) kiuks, võib võimaldada vaikset ja reageerivat koostoimet tekstiilidesse sisseehitatud kuju muutvate liidestega.

Erinevalt varasematest kuju muutvatest kiududest ei vaja FibeRobo sisseehitatud andureid ega keerulisi komponente. Selle asemel tõmbub see kokku vastuseks temperatuuri tõusule ja pöördub temperatuuri langedes ise tagasi. Seda ainulaadset funktsionaalsust saab saavutada, ühendades kiud juhtiva keermega, mis võimaldab elektrivoolu abil tekstiili kuju digitaalselt juhtida.

FibeRobo arendus käsitleb praeguste kuju muutvate kiudude piiranguid, mis on peamiselt piirdunud eksperimentaalsete seadetega. Näiteks võivad olemasolevad kiud lakata töötamast juba mõne toimingu järel, neil on piiratud kokkutõmbumisvõime ja neil puudub võime ise tagasi pöörata. Muud alternatiivid, näiteks pneumaatilised seadmed, nõuavad õhukompressorite kasutamist.

MIT-i teadlased kasutasid vedelkristalli elastomeeri, mis koosneb molekulidest, mis voolavad nagu vedelikud, kuid kuhjuvad perioodilistesse kristallidesse. Integreerides need kristallstruktuurid elastsesse võrku, suutsid nad luua kiu, mis kuumutamisel tõmbub kokku ja venib jahutamisel tagasi oma esialgse pikkuseni.

Oluline on see, et teadlased suutsid hoolikalt kavandatud kemikaalide kombinatsiooni abil täpselt kontrollida kiu omadusi, nagu paksus ja temperatuur, mille juures see toimib. See läbimurdeline valmistamismeetod võimaldab toota kantavatele kangastele sobivat ja inimnahale ohutut LCE-kiudu, mis pole varasemate LCE-kiudude puhul võimalik olnud.

Valmistamisprobleemide ületamiseks töötas meeskond välja masina, mis kasutas 3D-prinditud ja laseriga lõigatud osi koos põhilise elektroonikaga. Protsess hõlmab LCE vaigu kuumutamist, selle ekstrudeerimist läbi düüsi, kuivatamist UV-kiirtega, õliga katmist ja lõpuks pulbri kasutamist, et hõlbustada selle integreerimist tekstiilitootmismasinatesse. Märkimisväärne on see, et kogu see protsess võtab vaid ühe päeva ja annab umbes ühe kilomeetri kasutatavat kiudu.

FibeRobo ei näita mitte ainult potentsiaali laialdaseks kasutamiseks tekstiilitööstuses, vaid pakub ka eeliseid taskukohasuse osas. Kiudu saab toota nii madalalt kui 20 senti meetri kohta, mis teeb selle ligikaudu 60 korda odavamaks kui kaubanduslikult saadavad kuju muutvad kiud.

See murranguline tehnoloogia on juba näidanud oma potentsiaali, luues Professor-nimelise koera jaoks kompressioonjope. Nutitelefonilt Bluetoothi ​​signaali vastu võttes suudab jope koera “kallistada”, pakkudes mugavust ja leevendades eraldumisärevust.

FibeRobo mõju ulatub tekstiilidest kaugemale, teadlased näevad ette selle kasutamist erinevates muudes valdkondades, alates robootikast kuni tervishoiuni. Oma vaikse ja tundliku olemusega avab see programmeeritav kiud uute võimaluste valdkonna, muutes viisi, kuidas me igapäevaste objektidega suhtleme.

FAQ:

K: Mis on FibeRobo?

V: FibeRobo on programmeeritav kiud, mille on välja töötanud interdistsiplinaarne MIT-i meeskond, mis tõmbub temperatuuri tõusule kokku ja pöördub ise tagasi, kui temperatuur langeb.

K: Mille poolest FibeRobo erineb varasematest kuju muutvatest kiududest?

V: FibeRobo ei vaja sisseehitatud andureid ega keerulisi komponente. Seda saab elektriliselt käivitada juhtiva niidi abil, pakkudes digitaalset kontrolli tekstiili kuju üle.

K: Millised on FibeRobo eelised olemasolevate alternatiivide ees?

V: FibeRobo tegeleb praeguste kuju muutvate kiudude piirangutega, pakkudes märkimisväärset kokkutõmbumisvõimet, enesepöörduvust ja vaikset tööd. See on ka soodsam, makstes vaid 20 senti meeter.

K: Millised on FibeRobo potentsiaalsed rakendused?

V: FibeRobo mõjutab tekstiili, robootikat, tervishoidu ja palju muud. Seda saab kasutada interaktiivsete ja adaptiivsete objektide loomiseks, parandades kasutajakogemust erinevates valdkondades.