Ceres: oma orgaaniliste kemikaalide saladuse lahtiharutamine

Ceres, peamise asteroidivöö suurim keha, segab teadlasi jätkuvalt oma intrigeerivate omaduste ja keeruliste orgaaniliste kemikaalidega. NASA Dawni missioon, mis uuris Cerest ja selle väiksemat kolleegi Vestat, tegi tähelepanuväärseid avastusi, mis vihjavad kääbusplaneedi päritolule ja selle potentsiaalsele elamiskõlblikkusele.

Erinevalt Vestast on Ceresel krüovulkaaniline aktiivsus, mis viitab vee ja hüdraatunud mineraalide olemasolule. Missioon tuvastas Ceresel ka keerulisi orgaanilisi aineid, mis koosnesid vesiniku- ja süsinikuaatomitest, mis suurendavad elu toetavate tingimuste tekkimise võimalust jäises maailmas.

Ameerika Geoloogiaühingu GSA Connects 2023 koosolekul esitletud hiljutised uuringud keskenduvad Ceresi orgaaniliste kemikaalide päritolule. On kaks konkureerivat teooriat: kemikaalid tekkisid kohapeal või tarniti/modifitseeriti löökide mõjul. Nende orgaaniliste ainete tõelise päritolu mõistmine võib anda ülevaate Cerese ajaloost ja selle potentsiaalsest elamiskõlblikkusest.

Selle uurimiseks viisid planeediteadlane Terik Daly ja tema kolleegid läbi löögikatsed, kasutades NASA Amesi vertikaalset relvavahemikku, et jäljendada Cerese tingimusi. Nad avastasid, et orgaanilised ained on laiemalt levinud kui algselt teatati ja et need näivad olevat vastupidavad Cerese-laadsete tingimuste mõjudele.

Uuringus kasutati ka Dawni kaamera ja pildispektromeetri andmeid, ühendades need Cerese orgaaniliste kemikaalide paremaks mõistmiseks. Ekstrapoleerides spektromeetri kompositsiooniteabe kaamera kõrgemale ruumilisele eraldusvõimele, suutsid teadlased kaardistada Cerese potentsiaalsed orgaanilise rikkad alad, mis näitasid seost vanemate löögiühikute ja muude vett viitavate mineraalidega.

Kuigi Cerese orgaaniliste ainete täpne päritolu on endiselt ebakindel, pakuvad need leiud kindlaid tõendeid selle kohta, et need tekkisid Cerese enda peal. Nende orgaaniliste kemikaalide allika kindlaksmääramine võib veelgi lahti harutada Cerese ajalugu ja selle potentsiaali elamiskõlbliku maailmaga ümbritsevaid saladusi.

Allikad:

– Evan Goughi originaalartikkel, Universe Today.