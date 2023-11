Uus avastus: iidsest galaktikast leitud metallid seavad astrofüüsikale väljakutse universumi mõistmisele

Astrofüüsikud on teinud murrangulise avastuse, mis seab kahtluse alla meie praeguse arusaama universumist. James Webbi kosmoseteleskoobiga (JWST) töötades on teadlased tuvastanud üllatavalt palju metalli galaktikas vaid 350 miljonit aastat pärast Suurt Pauku. Sellel leidmisel on oluline mõju meie teadmistele varajase universumi ja metallide päritolu kohta.

Vahetult pärast Suurt Pauku koosnes universum peamiselt vesinikust, heeliumist ning vähesel määral liitiumist ja berülliumist. Neid elemente peetakse perioodilisuse tabeli neljaks esimeseks. Astronoomias metallidena tuntud vesinikust ja heeliumist raskemad elemendid on kiviste planeetide tekkeks ja elu arenguks üliolulised. Metallide tootmine toimub peamiselt tähtedes, muutes need universumi evolutsiooni mõistmise oluliseks osaks.

Iidsete galaktikate uurimine on JWST üks peamisi tegevusi. JWST Advanced Deep Extragaactic Survey (JADES) abil on teadlased suutnud jälgida varajasi galaktikaid, andes valgust nende metallilisusele. Hiljutises artiklis pealkirjaga "JADES: süsiniku rikastamine 350 Myr pärast Suurt Pauku gaasirikkas galaktikas" teatasid teadlased süsiniku, hapniku ja neooni avastamisest, mida kõiki peeti astronoomia kontekstis metallideks, kui nad uurisid galaktikat lähedal. Kosmiline koidik.

Need leiud on otseses vastuolus olemasolevate teooriatega metallivabade III populatsiooni tähtede kohta, mis on esimesed tähed, mis tekkisid universumis. Süsiniku ja muude metallide tuvastamine selles iidses galaktikas viitab sellele, et III populatsiooni tähed ei olnud vastupidiselt varasematele eeldustele täiesti metallivabad. See avastus seab kahtluse alla pikaajalised uskumused ja avab uusi võimalusi varajase universumi mõistmiseks.

Kuid teadlased hoiatavad, et tuleb kaaluda alternatiivseid seletusi. Võimalik, et tuvastatud emissioonid pärinevad galaktikas muudest allikatest, nagu supermassiivne must auk või AGB tähed. Vaja on täiendavat uurimist, et määrata kindlaks tuvastatud metallide täpne allikas ja teha kindlaks nende tähtsus meie arusaamises kosmilisest evolutsioonist.

See läbimurre rõhutab JWST jõudu ja selle võimet nihutada vaatluse piire. Uurides iidseid galaktikaid ja nende keemilist koostist, saame väärtuslikku teavet universumi päritolu ja protsesside kohta, mis viisid tähtede, galaktikate ja lõpuks ka meie teadaoleva elu tekkeni.

FAQ

K: Mis on metallid astronoomias?

V: Astronoomias tähistavad metallid kõiki elemente, mis on raskemad kui vesinik ja heelium.

K: Kuidas metallid moodustuvad?

V: Metalle toodetakse peamiselt tähtedes selliste protsesside kaudu nagu tuumasünteesi ja supernoova plahvatused.

K: Miks on metallid kiviste planeetide ja elu tekkeks olulised?

V: Metallid mängivad olulist rolli tahkete kiviste planeetide, nagu Maa, moodustamisel. Samuti aitavad nad kaasa elu arenguks vajaliku keemilise koostise loomisele.

K: Mis on populatsiooni III tähed?

V: III populatsiooni tähed on esimesed tähed, mis universumis tekkisid. Arvatakse, et need olid massiivsed ja metallideta.

Allikad:

1. [NASA – JWST](https://www.nasa.gov/mission_pages/webb/index.html)

2. [JADES: süsiniku rikastamine 350 myr pärast Suurt Pauku gaasirikkas galaktikas](https://arxiv.org/abs/2302.00023)