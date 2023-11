Zombitäht saadab elusignaale: ilmnes kummaline nähtus

Teadlased tegid murrangulise avastuse, kui nad vaatlesid kauget tähte, mis näis tõusvat surnuist, kiirgades energiasärade kujul "elumärke". See erakordne sündmus tähistab esimest korda sellist nähtust ja tekitab intrigeerivaid küsimusi tähelaipade olemuse kohta.

Zombitähe tähelepanuväärne ülestõusmine tuvastati algselt 2022. aasta septembris, kui teadlased skannisid Californias asuvast rajatisest kogutud andmeid. Hiljem detsembris märkasid teadlased tähe intensiivset heleduspuhangut, mis meenutas plahvatust, mis kiiresti kadus. Hämmastaval kombel püsisid rakud mitu kuud, särades sama intensiivsusega kui tähe esialgne plahvatus, isegi 100 päeva pärast.

Teadlased usuvad nüüd, et need salapärased ja äärmuslikud plahvatused pärinevad tähe enda jäänustest. Kui täht on surnud, võib ta endast maha jätta musta augu või neutrontähe, mis jätkab aktiivsust. Arvatakse, et võimsad raketid, mida nägid, tekivad nendest tähekehadest.

Selle avastuse tähtsust ei saa ülehinnata. Astronoomia abiprofessor Anna YQ Ho selgitab: "See lahendab aastaid kestnud vaidlusi selle üle, mis seda tüüpi plahvatusel on, ja paljastab ebatavaliselt otsese meetodi tähelaipade aktiivsuse uurimiseks." Nende rakettide ainulaadsed omadused seavad kahtluse alla tavapärased seletused, jättes teadlased selle astronoomias seninägematu nähtuse ees aukartust tundma.

Nende leidude paikapidavuse tagamiseks uurisid teadlased andmeid põhjalikult ja võtsid toetust enam kui 70 kaasautorilt ja 15 teleskoobilt. Tähe pulseeriv käitumine kordus 14 päeva jooksul vähemalt 120 korda, mis viitab sellele, et juhtumeid võis olla veelgi rohkem.

Seda murrangulist uurimistööd on dokumenteeritud lugupeetud teadusajakirjas Nature äsja avaldatud artiklis pealkirjaga "Minuti kestusega optilised põletused supernova heledustega". Vaatamata sellele märkimisväärsele edusammule püüavad teadlased ikka veel mõista aluseks olevaid protsesse, mis sunnivad surnud tähte jätkama nii erakordset käitumist.

Täiendavad ülevaated zombitähtede käitumisest lubavad lahti harutada universumi saladused ja valgustada tähtede evolutsiooni keerulisi toiminguid. Nende äsja moodustunud surnukehade uurimine võib anda hindamatut teavet nende omaduste ja erakordsete nähtuste kohta, mida nad eksponeerivad.

FAQ

Mis on zombistaar?

Zombitäht viitab tähele, mis on surnud, kuid millel on jätkuvalt aktiivsuse märke, näiteks kiirgab valgusrakette.

Mis põhjustab zombitähtedes täheldatud eredaid sähvatusi?

Teadlased usuvad, et need eredad rakud pärinevad tähe enda surnukehast, mis võib olla musta augu või neutrontähe kujul.

Mis tähtsus on selle avastuse?

See avastus lahendab aastaid kestnud teadusliku arutelu zombitähtedes täheldatud plahvatusliku tegevuse olemuse üle ja annab ainulaadse võimaluse uurida tähtede laipade käitumist.

Kuidas teadlased oma leidude paikapidavust kinnitasid?

Teadlased analüüsisid andmeid hoolikalt ja tegid koostööd paljude ekspertidega, kasutades rakettide esinemise ja korratavuse kinnitamiseks mitut teleskoopi.

Millised on järgmised sammud zombitähtede uurimisel?

Teadlased jätkavad uurimistööd, et mõista surnud tähtede ebatavalist käitumist põhjustavaid mehhanisme ja nende võimet kiirgada nii intensiivseid valgussätteid.