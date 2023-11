Uus piir: Marsi linna ehitamise väljakutsete uurimine

Kas olete kunagi mõelnud, mida oleks vaja Marsile linna ehitamiseks? Kosmose asustamise vaimustus on köitnud paljusid, kuid vähesed on tõeliselt süvenenud nii ambitsioonika ettevõtmisega kaasnevasse praktilisse ja tundmatusse. Kelly ja Zach Weinersmith alustavad oma raamatus „A Linn Marsil” mõtlemapanevat teekonda, esitades väljakutse kosmose koloniseerimist ümbritsevatele optimistlikele narratiividele.

Üks Weinersmithide põhiküsimusi on see, kas inimesed suudavad kosmoses areneda ja paljuneda. Teadmiste puudumine madala gravitatsiooni mõju kohta loote arengule ja inimese bioloogiale on hämmastav. Enne kui asume edasi, on ülioluline mõista Maast oluliselt erinevas keskkonnas elamise võimalikke pikaajalisi tagajärgi.

Lisaks valgustasid Weinersmithid Marsi või Kuule elamiskõlblike asulate rajamise takistusi. Üllataval kombel on pikaajaliseks elamiseks detailplaneeringutest puudus. Kuigi ideid laavatorude ja regoliitvarjestuse kasutamiseks on palju, peitub kurat detailides. Euroopa ajalooliste koloniseerimisvõitlustega tõmmatud paralleelid on hoiatav lugu, rõhutades põhjaliku ettevalmistuse vajadust enne sellise ambitsioonika missiooni alustamist.

Kosmoseseadus, sageli tähelepanuta jäetud aspekt, leiab oma koha ka Weinersmithi uurimistöös. Autorid paljastavad olemasolevate seaduste ulatuse ja nende eiramise võimalikud tagajärjed. Kosmoseasustuse entusiastid võivad eeldada, et nad on reeglitest vabastatud või võivad leida lünki, kuid sellisel tegevusel on ettenägematud tagajärjed. Kokkupõrge kosmoses nõudeid esitavate eraisikute ja tuumarelvaga riikide vahel tekitab muret hapra jõudude tasakaalu pärast maavälisel territooriumil.

Kogu oma raamatus paljastavad Weinersmithid kosmoseasulate kogukonnas valitseva libertaarse vaatenurga. Kuigi ettekujutus ruumipuudusest lõpetavast ruumist on ahvatlev, on tegelikkus sellest kaugel. Põhivajaduste, nagu toit, vesi ja hapnik, hankimisega seotud väljakutsed nõuavad hoolikat kaalumist. Autorid juhivad õigustatult tähelepanu ettevõtete linnade võimalikule tekkimisele kosmoses, kus võimsuse dünaamika ja ressursside nappus võivad peegeldada Maa mineviku kogemusi.

Veelgi enam, asteroidide kaevandamine ressursside saamiseks võib tunduda tulus ettevõtmine, kuid kasumlikkus on endiselt ebakindel. Weinersmithid seavad kahtluse alla arusaama, et Kuul on külluslik väärtus, suurendades ärritavat väljavaadet rahulolematute kaevurite jaoks, kes on varustatud võimega suunata Maa poole märkimisväärseid kasulikke koormusi.

Oma kokkuvõtvas üleskutses tegutsemisele pooldavad Weinersmithid samm-sammult lähenemist. Nad usuvad meie potentsiaali maksimeerimisse, et ehitada Maale eksperimentaalrajatisi, kus saame igakülgselt tegeleda bioloogiliste, inseneri- ja logistikaprobleemidega. Oma tehnoloogiaid ja arusaamist täiustades saame riske maandada ja sillutada teed edukale tulevikule Marsil.

Marsile linna ehitamine on jultunud eesmärk, mis nõuab põhjalikku uurimistööd, hoolikat planeerimist ja tundmatute realistlikku hindamist. Linn Marsil on kriitiline uurimine takistustest, mida peame ületama enne kosmosesügavustesse sisenemist. Kuna inimkond nihutab võimaliku piire, on ülioluline, et teeme seda vastutustunde ja ettenägelikkusega.

