Hiljutine uuring, mille viisid läbi astronoomid Tanner Campbell, Adam Battle, Bill Gray ja nende meeskond, on heitnud uut valgust salapärasele objektile, mis põrkas kokku Kuuga 4. märtsil 2022. Vastupidiselt esialgsetele teooriatele ei olnud see objekt ükski praht. purunemine kokkupõrkel. Selle asemel kandis see tõenäoliselt avaldamata lisakoormust.

Selle objekti teekond algas esmakordselt 2015. aasta märtsis, kui Catalina Sky Survey selle avastas. Esialgu arvati, et see on Maa-lähedane asteroid, kuid edasised vaatlused näitasid, et tegemist oli kosmoseprahiga. Hiljem tehti kindlaks, et objekt lendas Kuust 2015. aasta veebruaris mööda, mistõttu astronoomid kahtlustasid, et tegemist võib olla NASA poolt Deep Space Climate Observatory missiooniks välja lastud raketikerega Falcon 9.

Kuna aga Maa möödalendude kaudu koguti rohkem andmeid, selgus, et objekti trajektoor ja ajaskaala ühtisid Hiina Chang'e 5-T1 missiooniga Kuule 2014. aasta oktoobris. Üllatava pöördena eitas Hiina välisministeerium et objekt oli nende missioonist. Sellegipoolest kinnitab Campbelli jt hiljutine dokument, et objekt oli tõepoolest Chang'e 3-T5 missiooni Long March 1C raketikere.

Kokkupõrge Kuul põhjustas kummalise topeltkraatri, mis eiras ootusi kulunud raketiastme suhtes. See viis eksperdid järeldusele, et raketi kerel pidi olema lisakoormus. Lunar Reconnaissance Orbiter Camera juhtivuurija Mark Robinson tõi esile topeltkraatri ainulaadse olemuse ja võrdles seda teiste raketikehade ühe kraatri kokkupõrgetega.

Kuigi Hiina ametnikud eitasid oma seotust, kinnitas USA kaitseministeeriumi kosmosejuhatus, et kõnealune rakett ei olnud väidetavalt deorbiidil. Läbipaistvuse puudumine kosmosejäätmete ja selle kasuliku koormuse osas toob esile vajaduse kosmoseagentuuride ja starditeenuste pakkujate täiustatud jälgimisprotseduuride järele. Sellised meetmed hoiaksid ära segaduse ja võimalikud ohud seoses kosmoses leiduvate tundmatute objektidega. Pardal olevate kasulike koormate arvu ja olemuse suurem avalikustamine võiks neid probleeme lahendada ning tagada tulevikus ohutuma kosmoseuuringu ja reisimise.

FAQ

K: Mis oli see objekt, mis Kuuga kokku põrkas?



V: Astronoomid on kindlaks teinud, et objekt oli Long March 3C raketikere Hiina Chang'e 5-T1 missioonilt Kuule.

K: Kas objektil oli lisakoormus?



V: Jah, hiljutine uuring viitab sellele, et objektil oli veel avaldamata lisakoormus, mis seletab omapärast topeltkraatri moodustumist kokkupõrkel.

K: Miks tekkis segadus objekti identiteedi ümber?



V: Hiina välisministeerium eitas algselt, et objekt oli nende missioonilt, mis põhjustas ebakindlust ja spekulatsioone. Hilisem analüüs ja andmed kinnitasid aga selle päritolu.

K: Millised on selle sündmuse tagajärjed?



V: See juhtum rõhutab kosmoseagentuuride ja stardiettevõtete jaoks paremate jälgimisprotseduuride väljatöötamise tähtsust, et vältida segadust ja tagada kosmoseuuringute ohutus. Samuti rõhutab see vajadust suurema läbipaistvuse järele pardal olevate kasulike koormate arvu ja laadi avalikustamisel.