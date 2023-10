Astronoomid tuvastavad kõige kaugema kiire raadiosaake, valgustades universumi puuduvat ainet

Astronoomide meeskond on teinud põneva avastuse – nad väidavad, et avastasid kõige kaugema kiire raadiosaaki, mida eales täheldatud. Plahvatus, mille tuvastas esmakordselt 2022. aasta juunis Australia Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) teleskoop, arvatakse olevat pärit ühinevate galaktikate rühmast. Selle kosmilise sündmuse käigus vabanev energia on hinnanguliselt võrdne 30 aastaga Päikese koguemissioonist, mis on kondenseerunud millisekundi murdosasse.

Raadioteleskoobiga ühendatud plaatide hulga abil suutsid teadlased raadiosaavutuse allikat kitsendada. Seejärel kasutasid nad Euroopa lõunaobservatooriumi väga suurt teleskoopi, et otsida galaktikat, millest purse alguse sai. See avastus tähistab esimest korda, kui leiti, et selline sari on nii vanem kui ka kaugemal kui ükski varem tuvastatud kiire raadiosaade.

Kiired raadiopursked, mis on intensiivse raadiokiirguse lühiajalised impulsid, on astronoome juba aastaid hämmingus. Kuigi praeguseks on täpselt kindlaks tehtud umbes 50, usuvad teadlased, et avastamist ootab veel tuhandeid. Lisaks viitab uuring sellele, et need pursked võivad anda väärtuslikku teavet universumi massi mõõtmise kohta.

Praegused meetodid, mida kasutatakse universumi massi hindamiseks, on andnud vastuolulisi tulemusi, mis seavad kahtluse alla kosmoloogia standardmudeli. Selle avastuse taga olevad teadlased väidavad aga, et kiirete raadiosaadete uurimine võib aidata täita puuduvaid pusletükke. Täpsemalt, neid purskeid jälgides saavad teadlased mõõta galaktikate vahel "puuduvat" ainet ja saada täpsemat ülevaadet universumi massist.

Uuringu kaasjuhi, professor Ryan Shannoni sõnul on universumis puudu enam kui pool eeldatavast normaalainest. Arvatakse, et see aine asub galaktikatevahelises ruumis, kuid selle hajus ja kuum olemus muudab selle tuvastamise tavapäraste tehnikate abil keeruliseks. Töörühma leiud ühtivad surnud Austraalia astronoomi Jean-Pierre Macquarti töödega, kes demonstreeris 2020. aastal, et kaugemad kiired raadiopursked paljastavad galaktikate vahel hajutatud gaase.

See viimane avastus kinnitab kiirete raadiopurskete levimust kosmoses ja tõstab esile nende potentsiaalset tähtsust universumi struktuuri uurimisel. Töörühm tunnistab siiski, et praeguse põlvkonna teleskoobid võivad kaugemate purskede tuvastamisel oma piire saavutada. Nende kosmiliste nähtuste saladuste paljastamiseks on tulevikus vaja võimsamaid seadmeid.

