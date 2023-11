Värskelt avastatud kosmosekivid on Maa poolt sihikule seatud

NASA avastas hiljuti viis asteroidi, mis peaksid lähipäevil Maaga tihedalt kokku puutuma. Need erineva suuruse ja kiirusega taevaobjektid pakuvad teadlastele hindamatuid võimalusi asteroidide dünaamika ja käitumise uurimiseks.

Üks intrigeerivamaid kosmosekivimeid on Asteroid 2023 VW5. Umbes 89 jala laiusega asteroid on üsna suur. See kihutab läbi kosmose hämmastava kiirusega umbes 40,269 1.7 kilomeetrit tunnis. Lähima lähenemise ajal jõuab see meie planeedist XNUMX miljoni kilomeetri kaugusele.

Veel üks tähelepanuväärne asteroid kannab nimetust Asteroid 2023 WV. See konkreetne kosmosekivi on peaaegu 51 jalga lai ja möödub Maast samal päeval kui asteroid 2023 VW5. Selle orbiit viib selle umbes 879,000 50,598 kilomeetri kaugusele, samas kui see ristub kiirusega umbes XNUMX XNUMX kilomeetrit tunnis.

Need lähedased kohtumised pakuvad teadlastele võimalust koguda üksikasjalikku teavet nende asteroidide koostise, kuju ja trajektooride kohta. Neid taevaobjekte uurides saavad teadlased ülevaate nende päritolust ja võimalikest ohtudest, mida nad võivad meie planeedile kujutada.

FAQ:

K: Mitu asteroidi kavatseb lähipäevil Maast mööduda?

V: NASA on tuvastanud kokku viis asteroidi, mis kohtuvad Maaga.

K: Mis on nende asteroidide suurused?

V: Asteroidide laiused ulatuvad ligikaudu 51 jalast 89 jalani.

K: Millised on nende asteroidide kiirused?

V: Asteroidid liiguvad kiirusega umbes 40,269 50,598 kilomeetrit tunnis kuni XNUMX XNUMX kilomeetrit tunnis.

K: Kui lähedale lähim asteroid Maale läheneb?

V: Lähim asteroid tuleb Maast 1.7 miljoni kilomeetri kaugusele.

K: Mida saavad teadlased nende asteroidide uurimisest õppida?

V: Neid asteroide uurides saavad teadlased koguda teavet nende koostise, kuju ja trajektooride kohta, saades ülevaate nende päritolust ja võimalikest ohtudest Maale.