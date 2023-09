Kuunavigatsiooniks kasutatav Fibonacci spiraal

By

Teadlased on välja töötanud Kuu navigeerimiseks uue meetodi, mis kasutab Kuu GPS-i sarnase süsteemi optimaalsete parameetrite arvutamiseks Fibonacci spiraali. Uuenduslik lähenemine aitab kaasajastada Kuu sõidukite navigeerimist, pakkudes Kuu ainulaadsel ellipsoidsel kujul põhinevat täpsemat kaardistamist.

Eötvös Lorándi ülikooli geofüüsika üliõpilane Kamilla Cziráki tegi koostööd professor Gábor Timáriga, et rakendada matemaatik Fibonacci metoodikat Maa GPS-süsteemi Kuu jaoks kohandamiseks. Nende leiud avaldati ajakirjas Acta Geodaetica et Geophysica.

Kui inimkond valmistub Kuule naasmiseks, keskendutakse Kuu navigeerimise meetodite leidmisele. Tõenäoliselt aitab tulevasi kuusõidukeid Maa peal GPS-iga sarnane satelliitnavigatsioonisüsteem. Praegused GPS-süsteemid aga ei arvesta meie planeedi kujuga, vaid kasutavad selle asemel geoidile kõige paremini sobivat rotatsiooniellipsoidi.

GPS-i tarkvaralahenduste Kuule rakendamiseks tuleb määratleda konkreetsed parameetrid. Olulised tegurid on Kuu pinnale kõige paremini sobiv ellipsoidi kuju ning pool-suur- ja pool-minoortelg. Kuu kuju ei ole täiesti sfääriline, kuid seda saab ligikaudselt võrrelda pöörleva ellipsoidiga.

Cziráki ja Timár arvutasid oma uurimuses Kuu selenoidiks nimetatud andmebaasi abil välja Kuu teoreetilise kujuga kõige paremini sobivad pöörleva ellipsoidi parameetrid. Nad kasutasid Kuu pinnal proovipunktide korraldamiseks Fibonacci sfääri, suurendades parameetrite väärtuste stabiliseerimiseks järk-järgult proovivõtupunktide arvu.

Fibonacci spiraal, matemaatik Leonardo Fibonacci loodud meetod, valiti seetõttu, et seda saab lihtsa koodiga rakendada ja see annab täpseid tulemusi. Seda meetodit on rakendatud ka Maa peal, rekonstrueerides GPS-i kasutatava WGS84 ellipsoidi hea lähenduse.

See uus lähenemine Kuu navigeerimisele on paljutõotav tulevaste Kuu uurimise missioonide jaoks, pakkudes Kuu ainulaadsel kujul põhinevat täpsemat kaardistamist. See kujutab endast olulist sammu Kuu sõidukite navigatsioonisüsteemide moderniseerimisel ja meie arusaamise parandamisel Kuu pinnast.

Viide: „GRAILi selenoidmudelil põhineva kõige sobivama kuu ellipsoidi parameetrid”, Kamilla Cziráki ja Gábor Timár, 27. juuni 2023, Acta Geodaetica et Geophysica. DOI: 10.1007/s40328-023-00415-w