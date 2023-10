Astronoomid avastavad salapärase raadiolainete plahvatuse 8 miljardi aasta tagusest ajast

CNN.com-i värskest raportist selgub, et astronoomid on teinud põneva avastuse – avastanud salapärase raadiolainete purse, mille Maale jõudmiseks kulus vapustavalt 8 miljardit aastat. Need kiired raadiosaapad (FRB) pole mitte ainult uskumatult kauged, vaid ka märkimisväärselt energilised.

FRB-d on intensiivsed raadiolainete pursked, mis kestavad vaid millisekundeid. Nende päritolu on suures osas teadmata, kuid arvatakse, et need on galaktilised mööduvad raadiolainete sähvatused. On täheldatud, et mõnel FRB-l on erinev kestus, mõnel on alampursked, mis kestavad vaid mikrosekundeid, samas kui teised võivad püsida mitu sekundit.

Viimane täheldatud FRB, tuntud kui FRB 20220610A, on lokaliseeritud keerukasse peremeesgalaktikasüsteemi punanihke väärtusega 1.016 ± 0.002. Nende FRB-de allikas on pikka aega olnud spekulatsioonide ja teooriate teema, mõned väidavad, et need võivad olla kaugetes tähesüsteemides asuvate asteroididega kokkupõrkamise tagajärg.

Astronoomid on nende tabamatute kosmiliste pursete jälgimiseks ja uurimiseks tuginenud raadioteleskoopidele, nagu Lääne-Austraalia ASKAP-i massiiv. ASKAP-i massiiv mängis 2022. aasta juuni FRB tuvastamisel otsustavat rolli, aidates teadlastel kindlaks teha selle päritolu. Euroopa lõunaobservatooriumi väga suure teleskoobi abil tehtud järelvaatlused näitasid, et FRB lähtegalaktika on vanem ja kaugemal kui ükski teine ​​varem avastatud FRB allikas, kuuludes tõenäoliselt ühinevasse galaktikate rühma.

Tokyo ülikooli teadlased on toonud huvitavaid paralleele FRB-de ja loodusnähtuste, nagu maavärinad ja päikesepursked, vahel. Kuigi FRB-del on olulisi erinevusi päikesekiirtest, on neil märkimisväärseid sarnasusi maavärinatega. See leid toetab teooriat, et FRB-d on põhjustatud neutrontähtede pinnal toimuvatest "tähevärinatest". Suure tihedusega aine käitumise ja tuumafüüsika aspektide mõistmist võib oluliselt aidata FRB-de edasine uurimine.

FRB-de põhjus jääb saladuseks, kuigi on oletatud, et mõnel neist pursetest võib olla maaväline päritolu. Kuid valitsev teooria viitab sellele, et vähemalt mõnda FRB-d kiirgavad magnetarid, mis on äärmiselt tugeva magnetväljaga neutrontähed.

Huvitav on see, et 8 miljardi aasta vanuse FRB avastamine võib potentsiaalselt aidata lahendada universumis puuduva aine mõistatust. Teadlased usuvad, et pool sellest ainest, mis universumis praegu eksisteerima peaks, on tegelikult puudu. See "puuduv aine" koosneb barüonitest, tavaline aine, mis koosneb prootonitest ja neutronitest. Kuna FRB-d liiguvad läbi tohutute vahemaade, hajub nende kiirgus see puuduv aine. Mõõtes kaugusi mõne FRB-ni, võivad teadlased määrata universumi tiheduse ja potentsiaalselt leida selle puuduva barüoonse aine asukoha.

