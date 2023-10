NASA jälgib Maale lähenevat kolossaalset asteroidi

NASA jälgib tähelepanelikult 1998. aasta HH49 nime all tuntud massiivse asteroidi lähenemist. See asteroid on hinnanguliselt 600 jala kõrguse ehitise suurune ja lendama Maast mööda homme, 17. oktoobril. Lähima lähenemisega ligikaudu 1.17 miljoni kilomeetri kaugusel on NASA klassifitseerinud selle asteroidi oma suuruse tõttu potentsiaalselt ohtlikuks.

1998 HH49, mis kuulub Apollo asteroidide rühma, mis läbivad Maad ja kujutavad endast potentsiaalset ohtu, vaadeldi esmakordselt 28. aprillil 1998. See hakkab liikuma suhtelise kiirusega 53,233 2013 kilomeetrit tunnis. Apollo asteroidide klass pälvis tähelepanu XNUMX. aastal, kui sellesse rühma kuuluv Tšeljabinski meteoor plahvatas Venemaa Tšeljabinski linna kohal, põhjustades ulatuslikke kahjustusi ja vigastusi.

Kokkupõrkeohu hindamiseks ja nende Maa-lähedaste asteroidide orbiidi paremaks mõistmiseks kasutab NASA keerukat süsteemi nimega Sentry II. Kogudes täpseid vaatlusi asteroidi asukoha kohta taevas, edastatakse andmed Väikeplaneedi Keskusele, mis seejärel edastab selle teabe Maalähedaste Objektide Uuringute Keskusesse (CNEOS). CNEOS kasutab neid andmeid asteroidi kõige tõenäolisema orbiidi ümber Päikese kindlaksmääramiseks.

Sentry II kasutab võimalike mõjustsenaariumide hindamiseks ainulaadset algoritmi ja valib ebakindluspiirkonnas strateegiliselt juhuslikud punktid, et tuvastada väikese tõenäosusega sündmusi. See võimaldab NASA-l jälgida ja jälgida potentsiaalselt ohtlikke asteroide ning anda vajadusel hoiatusi.

Kuna päikesetormid ja asteroidid ohustavad meie planeeti jätkuvalt, pakuvad NASA hoolikas seire ja täiustatud süsteemid olulist teavet Maa kaitsmiseks võimalike mõjude eest.

