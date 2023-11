NASA James Webbi teleskoobi hämmastavad avastused pakuvad uusi teadmisi galaktilisest keskusest

NASA James Webbi kosmoseteleskoop on taas kord hämmastanud astronoome oma erakordsete võimetega, pakkudes seekord kütkestavat vaadet mõistatuslikust Sagittarius C (Sgr C) tähetekke piirkonnast meie galaktika südames. Linnutee keskel asuvast ülimassiivsest mustast august Ambur A umbes 300 valgusaasta kaugusel asuv Sgr C kujutab endast 500,000 XNUMX tähest koosnevat vaatepilti, keskendudes eelkõige prožektorivalgust varastavatele prototähtedele.

Sellel murrangulisel pildil paljastavad Webbi enneolematu eraldusvõime ja tundlikkus lugematuid funktsioone, mida selles piirkonnas varem pole täheldatud. "Web paljastab uskumatult palju detaile, võimaldades meil uurida tähtede teket sellises keskkonnas viisil, mis varem polnud võimalik," ütles Samuel Crowe, Virginia ülikooli juhtivteadur ja bakalaureuseõppe üliõpilane. See tähelepanuväärne ülevaade tuleneb varasemate infrapunaandmete puudumisest ja Webbi teleskoobi tohututest võimalustest.

Üks peamisi leide on massiivse prototähe olemasolu, mis on rohkem kui 30 korda suurem meie Päikesest ja mis asub selles noores täheparves. Kuigi neid prototähti ümbritsev pilv näib olevat tume ja hõredalt asustatud, on see tegelikult üks galaktika kõige tihedamini pakitud piirkondi. Pilve tihedus takistab selle taga asuvate tähtede valgust, luues tühjuse illusiooni.

Webbi lähiinfrapunakaamera (NIRCam) on jäädvustanud ulatuslikke ioniseeritud vesiniku emissioone, mis ümbritsevad tumeda pilve alaosa elavates tsüaanvärvides. Selle vesiniku piirkonna ulatuslik haare seab kahtluse alla olemasolevad teooriad, kuna see ulatub varem täheldatust palju kaugemale. Astronoomid seisavad nüüd silmitsi intrigeeriva ülesandega mõista selle laiendatud vesiniku piirkonna päritolu ja mõju.

Veel üks põnev mõistatus seisneb ioniseeritud vesiniku hajutatud ja kaootilistes nõelalaadsetes struktuurides, mis nõuavad täiendavat uurimist. Hispaanias Instituto Astrofísica de Andalucía projekti kaasuurija Rubén Fedriani kirjeldab galaktikat kui "rahvarohket, segast kohta", kus kõrguvad gaasipilved moodustavad tähti, mis suhtlevad ümbritseva gaasiga oma väljavoolude, joade kaudu. ja kiirgus.

Samal ajal kui teadlased jätkavad taevalaotuse sees peituvate saladuste lahtimõtestamist, pakuvad James Webbi teleskoobi avastused meie galaktika südamest enneolematuid võimalusi kosmilistesse saladustesse süvenemiseks. Maast kõigest 25,000 XNUMX valgusaasta kaugusel asuv galaktika keskus annab astronoomidele üksikute tähtede lähivaate, valgustades tähtede moodustumise keerulist protsessi ja selle sõltuvust ainulaadsest kosmilisest keskkonnast. Iga ilmutusega sillutab Webbi teleskoop teed meie universumi sügavamale mõistmisele.