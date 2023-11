NASA James Webbi kosmoseteleskoop paljastab galaktika keskuse saladused

NASA James Webbi kosmoseteleskoop on andnud enneolematu pilgu meie galaktika südamesse, avastades lummavaid üksikasju tähetekkepiirkonnast, mida tuntakse kui Sagittarius C (Sgr C). See aukartust äratav pilt demonstreerib prototähtede kogumit, kes varastavad tähelepanu keskpunktis 500,000 300 tähe keskel, mis asuvad ligikaudu XNUMX valgusaasta kaugusel Linnutee kesksest ülimassiivsest mustast august Ambur A.

Erinevalt varasematest vaatlustest pakuvad Webbi teleskoobiga kogutud infrapunaandmed uskumatut eraldusvõime ja tundlikkuse taset, võimaldades teadlastel esmakordselt avastada mitmeid funktsioone. Vaatlusrühma juhtiv uurija ja Virginia ülikooli bakalaureuseõppe üliõpilane Samuel Crowe väljendas põnevust äsja leitud võime üle selles keskkonnas tähtede teket uurida. Webbi paljastused annavad võrratu võimaluse testida praeguseid tähtede tekketeooriaid galaktika keskuse ekstreemsetes tingimustes, ütles Crowe ühe nõuandja professor Jonathan Tan.

Üks tähelepanuväärsemaid avastusi Ambur C-s on massiivne prototäht, mis ületab 30 korda meie Päikese massi. Huvitav on see, et neid prototähti ümbritseva pilve tihedus loob illusiooni vähem asustatud piirkonnast, hoolimata sellest, et see on üks galaktika kõige tihedamalt pakitud tsoone. Pildil on ka väiksemad infrapuna-tumedad pilved, mis meenutavad tähtedega täidetud tühimikke, kus on tekkimas uued tähed.

Webbi lähiinfrapunakaamera (NIRCam) instrument jäädvustas ulatuslikud ioniseeritud vesiniku emissioonid, mis ümbritsevad tumeda pilve alaosa, mis on kujutatud erksates tsüaanvärvides. See vesiniku piirkond ulatub oodatust kaugemale, tekitades intrigeerivaid küsimusi selle energeetiliste footonite allikate kohta. Lisaks uurivad eksperdid ioniseeritud vesinikus kaootilisi nõelalaadseid struktuure, mis hajuvad mitmes suunas.

Rubén Fedriani, Hispaania Instituto Astrofísica de Andalucía kaasuurija, kirjeldab galaktika keskust kui rahvarohket ja tormilist kohta, kus gaasipilved moodustavad tähti ja mõjutavad ümbritsevat gaasi oma väljavoolava tuule, jugade ja kiirguse kaudu.

Kuna James Webbi kosmoseteleskoop jätkab meie universumi saladuste paljastamist, pakub uus arusaam galaktika keskusest väärtuslikku teavet tähtede moodustumise ja kosmilise keskkonna keerukusest. Maast 25,000 XNUMX valgusaasta kaugusel asuv galaktikakeskus annab astronoomidele võimaluse uurida üksikuid tähti enneolematult detailselt, andes valgust tähtede tekke erinevatele protsessidele galaktika eri piirkondades.

