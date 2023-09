NASA paljastab kauguse ja suuruse täna Maa lähedalt mööduma 5 hiiglaslikku asteroidi

NASA andmetel peaks täna Maale märkimisväärselt lähedale jõudma viis massiivset asteroidi. Lähima lähenemise teeb asteroid 2023 SP3, mis on seatud ebamugavalt lähedale. See majasuurune 59 jala laiune asteroid jõuab Maast vaid 0.328 miljoni kilomeetri kaugusele.

Asteroid 2023 SP3 kuulub Apollo gruppi ja seda vaadeldi esmakordselt 13. septembril. See, et see meie planeedile nii lähedale jõuab, on üsna šokeeriv.

Kuigi on murettekitav kuulda sellistest lähedastest kohtumistest, on oluline mõista asteroidide üle arutlemisel kasutatavat terminoloogiat. Apollo rühm viitab asteroidide rühmale, mille orbiidid läbivad Maa orbiidi. Need asteroidid on nime saanud selle rühma esimese avastatud asteroidi järgi, mis sai nimeks Apollo.

Väärib märkimist, et kuigi need asteroidid lähenevad Maale, ei ole otsest kokkupõrkeohtu. NASA jälgib ja jälgib regulaarselt asteroide, et tagada meie planeedi ohutus. Tegelikult pakuvad sellised lähedased kohtumised teadlastele väärtuslikke võimalusi nende taevaobjektide uurimiseks ja nende kohta lisateabe saamiseks.

NASA esitatud teave nende asteroidide suuruse, kiiruse ja kauguse kohta annab meile ülevaate meie universumi avarustest ja keerukusest. See tuletab meelde käimasolevate uuringute ja uuringute tähtsust astronoomia valdkonnas.

