NASA andmetel läksid Maast lähedalt mööda viis asteroidi

NASA tuvastas viis asteroidi, mis peaksid lähitulevikus Maale lähenema. Need asteroidid, mille laius on 20 jalga kuni 1050 jalga, lähenevad meie planeedile kõige lähemale.

Esimene asteroid, mille laius on umbes 20 jalga, möödub Maast umbes 352,000 11,000 miili kaugusel. See suhteliselt väike asteroid hakkab liikuma kiirusega XNUMX XNUMX miili tunnis.

Teine asteroid on oluliselt suurem, laiusega umbes 330 jalga. See möödub umbes 0.34 astronoomilise ühiku (AU) ehk umbes 31 miljoni miili kaugusel. Selle asteroidi kiirus on hinnanguliselt umbes 21,000 XNUMX miili tunnis.

Kolmas asteroid, mille laius on umbes 525 jalga, jõuab Maast 0.048 AU (umbes 4.5 miljoni miili) kaugusele. Eeldatakse, et selle kiirus on umbes 4,800 miili tunnis.

Neljas asteroid on rühma suurim, laiusega 1050 jalga. See möödub umbes 0.04 AU (umbes 3.7 miljoni miili) kauguselt. Selle asteroidi kiiruseks ennustatakse 15,000 XNUMX miili tunnis.

Lõpuks jõuab viies asteroid, mille laius on umbes 65 jalga, Maast 0.079 AU (ligikaudu 7.4 miljoni miili) kaugusel. See hakkab liikuma kiirusega umbes 10,000 XNUMX miili tunnis.

Kuigi need asteroidid mööduvad Maast suhteliselt lähedalt, pole põhjust muretsemiseks, sest ükski neist ei kujuta endast kokkupõrkeohtu. NASA jälgib regulaarselt asteroide, et jälgida nende rada ja hinnata võimalikke riske, mida need meie planeedile võivad kujutada.

- NASA

– Astronoomiline ühik (AU): astronoomias kasutatav pikkuseühik, mis võrdub Maa ja Päikese vahelise keskmise kaugusega (umbes 93 miljonit miili või 150 miljonit kilomeetrit)

– Valguse kiirus: kiirus, millega valgus liigub vaakumis, umbes 299,792 186,282 kilomeetrit sekundis või umbes XNUMX XNUMX miili sekundis.