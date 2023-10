Viis asteroidi, mis mööduvad Maast lähedalt: kiirus, suurus ja palju muud

NASA avaldas hiljuti, et viis asteroidi lähenevad Maale kõige lähemale ja mööduvad peagi planeedist. Nende asteroidide kiirus, suurus, vahemaa ja muud detailid on üsna intrigeerivad.

Üks asteroididest, nimega Asteroid 2023 TK15, peaks Maast mööduma täna, 20. oktoobril. Veelgi tähelepanuväärsemaks teeb asja see, et lähenemise ajal jõuab see meie planeedile lähemale kui Kuu ise. Asteroid 2023 TK15 ja Maa vaheline kaugus on vaid 380,000 79,022 kilomeetrit. See kosmosekivi liigub hämmastava kiirusega peaaegu 75 XNUMX kilomeetrit tunnis ja selle laius on umbes XNUMX jalga.

Teine loendis olev asteroid on Asteroid 2020 UR, mis on suhteliselt väiksem ja laiusega vaid 29 jalga. Samuti peaks see 20. oktoobril Maast mööduma ja selle orbiit viib selle meie planeedi pinnale koguni 2.2 miljoni kilomeetri kaugusele. NASA on teatanud, et see asteroid liigub kiirusega ligikaudu 46,490 XNUMX kilomeetrit tunnis.

Kuigi need lähedased lähenemised võivad tunduda murettekitavad, on oluline märkida, et ükski neist asteroididest ei kujuta Maale ohtu. Nad lähevad lihtsalt mööda ja jätkavad oma teekonda läbi kosmose. Selliste taevaobjektide uurimine ja vaatlemine annab väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi ja selle dünaamika kohta.

NASA paljastused nende viie asteroidi kohta rõhutavad käimasolevaid jõupingutusi Maa-lähedaste objektide jälgimiseks ja jälgimiseks. Jätkuvate uuringute ja vaatluste abil saavad teadlased parandada meie arusaamist kosmosest ja potentsiaalselt välja töötada strateegiaid meie planeedi kaitsmiseks tulevaste ohtude eest.

Allikad: NASA