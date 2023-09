NASA jälgib Maale lähenevat asteroidi 2023 RD15

NASA jälgib pidevalt asteroide, et kaitsta Maad ja mõista nende käitumist paremini. Hiljuti on nad jälginud 2023 RD15 nime all tuntud asteroidi, mis peaks meie planeedist mööduma 24. septembril.

NASA Maalähedaste Objektide Uuringute Keskuse (CNEOS) andmetel on see asteroid ligikaudu maja suur ja laiusega 46 jalga. See kuulub Ateni asteroidide rühma, mis on Maa orbiiti ristuvad maalähedased asteroidid (NEA). Nendel asteroididel on Maa omadest väiksemad pool-suurteljed. Mõiste "Aten" pärineb asteroidi 2062 Ateni avastamisest astronoom Eleanor Helini poolt 1976. aastal.

Asteroidi 2023 RD15 lähim lähenemine Maale on hinnanguliselt 1.43 miljonit kilomeetrit. See sõidab kiirusega 17,917 XNUMX kilomeetrit tunnis. Vaatamata oma lähedusele on NASA kindlaks teinud, et see asteroid ei kujuta oma suuruse tõttu meie planeedile potentsiaalset ohtu.

NEAde potentsiaalsete mõjude tõenäosuste jälgimiseks ja hindamiseks on NASA välja töötanud järgmise põlvkonna mõju jälgimise algoritmi Sentry-II. See võimaldab astronoomidel tõhusalt ennustada asteroidide orbiite ja hinnata nende võimalikke riske.

NASA pidev asteroidide jälgimine ja uurimine on võimalike ohtude tuvastamiseks ja vajadusel ennetavate meetmete võtmiseks üliolulised. Vaatlusandmeid kogudes ja neid teadusringkondadega jagades parandab NASA meie arusaamist nendest taevakehadest ja kaitseb Maad võimaliku hävimise eest.

