Iidsed ülisügavad teemandid heidavad valgust superkontinendi kujunemisele

Rahvusvaheline ekspertide meeskond on analüüsinud iidseid ülisügavaid teemante Brasiilia ja Lääne-Aafrika kaevandustest, heites uut valgust supermandrite tekkele, stabiliseerumisele ja liikumisele. Need teemandid, mis tekkisid 650–450 miljonit aastat tagasi superkontinendi Gondwana all, annavad väärtuslikku ülevaadet mandrite arengust Maa keerulise elu algfaasis.

Teemandid, mis tekkisid miljoneid kuni miljardeid aastaid tagasi, võivad anda teavet Maa vahevöö kohta. Need on üks väheseid mineraale, mis suudavad ellu jääda ja salvestada iidseid supermandrite loomise ja hävitamise tsükleid. Nende ülisügavate teemantide analüüs on paljastanud varem tundmatuid geoloogilisi protsesse ja nende rolli selliste supermandrite nagu Gondwana kasvus.

Šveitsi Berni ülikooli dr Suzette Timmermani juhitud ekspertide meeskond dateeris teemante, mis tekkisid sügaval Gondwana all. Nad avastasid, et teemandid tekkisid siis, kui superkontinent kattis lõunapooluse 650–450 miljonit aastat tagasi. Teemantidele suunduvad kivimid muutusid teemantide moodustumise ajal ujuvaks, transportides mantli materjali ja teemante, aidates tõhusalt kaasa superkontinendi kasvule altpoolt.

Umbes 120 miljonit aastat tagasi hakkas Gondwana lagunema, mille tulemusena tekkisid tänapäevased ookeanid nagu Atlandi ookean. Teemandid, mis kandsid põhikivimi lõksus olevaid inklusioone, toodi Maa pinnale vägivaldsete vulkaanipursete käigus umbes 90 miljonit aastat tagasi. Need pursked leidsid aset Brasiilia ja Lääne-Aafrika mandriosadel, mis kunagi kuulusid Gondwana koosseisu.

Nende ülisügavate teemantide uurimine on andnud ülevaate mandrite kujunemisest ja stabiliseerumisest, aidates lõpuks kaasa elu varajasele arengule Maal. Nende teemantide keeruline ajalugu näitab, et nad on Maa sees liikunud vertikaalselt ja horisontaalselt, jälgides superkontinendi teket ja arengut. See uurimus toob esile teemantide lahutamatu rolli mandrite kasvu ja liikumise mõistmisel.

Lõuna-Aafrikas Witwatersrandi ülikoolis, kus töötatakse välja uut isotoobilaborit ja metoodikaid, tehakse teemantsulgude katseid ja analüüse. Uurimistöö eesmärk on parandada meie arusaama sellest, kuidas mandrid arenevad ja liiguvad, samuti nende tähtsusest elu arengule ja jätkusuutlikkusele Maal.

