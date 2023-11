Teadlased lahendavad sajanditepikkuse müsteeriumi plahvatusohtliku kulla lilla suitsu taga

Bristoli ülikooli teadlased on lõpuks paljastanud kauaaegse saladuse lilla suitsu taga, mis tekib kulla, maailma esimese teadaoleva suure lõhkeaine plahvatamisel. See leid tähistab 400-aastase alkeemiamõistatuse lahendamist, mis on teadlasi huvitanud sajandeid.

Alkeemikute poolt 16. sajandil avastatud ühend kulminatsioonikuld koosneb erinevatest ühenditest, mille plahvatusjõu peamine allikas on ammoniaak. Saksa alkeemik Sebald Schwaertzer täheldas 1585. aastal selle lõhkematerjali poolt eraldatud selgelt lillat suitsu, mis tekitas aastate jooksul keemikutes uudishimu.

Kuigi fulmineeriva kulla keemiline koostis on olnud teada juba pikka aega, jäi lilla suitsu põhjus saladuseks. Kui varem kahtlustati, et kulla nanoosakesed aitavad kaasa selle värvile, siis sellel hüpoteesil puudusid konkreetsed tõendid. Kuid professor Simon Hall ja tema Ph.D. üliõpilane Jan Maurycy Uszko Bristoli ülikoolist on nüüd seda teooriat kinnitanud.

Uurimise eesmärgil lõi uurimisrühm fulmineerivat kulda ja detoneeris hoolikalt 5 mg proovid alumiiniumfooliumil. Nad kogusid saadud suitsu vaskvõrkude abil ja analüüsisid seda ülekandeelektronmikroskoobi all. Analüüs näitas sfääriliste kulla nanoosakeste olemasolu, kinnitades seega kulla rolli mõistatusliku lilla suitsu tekitamisel.

Kuna see ajalooline mõistatus on lõpuks lahendatud, kavatsevad professor Hall ja tema meeskond nüüd kasutada sama metoodikat, et uurida teiste metallide fulminaatide, näiteks plaatina, hõbeda, plii ja elavhõbeda tekitatud pilvede omadusi. Need materjalid esitavad intrigeerivaid saladusi, mis on veel lahti harutamata.

Uurimistööle pealkirjaga "Plahvatusohtlik krüsopoea" pääseb juurde arXivi eelprintserveris.

