Kunstniku puudutus: äsja avastatud üksikasjad Vana-Egiptuse matusemaalidel

Teadlased CNRS-ist, Sorbonne'i ülikoolist ja Université Grenoble Alpes'ist on avastanud iidse Egiptuse matusemaalide peidetud detaile, andes valgust tolleaegsetele kunstitehnikatele ja tavadele. Töötades koostöös Egiptuse antiigiministeeriumi ja Liège'i ülikooliga, kasutas meeskond kaasaskantavaid tööriistu mittepurustavateks in situ keemiliseks analüüsiks ja pildistamiseks, paljastades kunstiteoste valmistamisel tehtud nähtamatud muudatused.

Kõnealused maalid, mis pärinevad ligikaudu aastatest 1,400 ja 1,200 e.m.a, leiti Luxorist Nakhtamoni ja Menna hauakambritest. Analüüsi käigus avastasid teadlased, et maalide teatud elemente muudeti või parandati, kuigi need olid palja silmaga märkamatud. Näiteks Ramses II portree peakattel, kaelakeel ja skeptril tehti olulisi muudatusi. Samamoodi muutus Menna hauakambris jumaldamise stseenis käsivarre asend ja värvus.

Need avastused seavad kahtluse alla arusaama, et iidse Egiptuse kunst oli väga formaalne ja jäik. Teadlased teevad ettepaneku, et need muudatused tehti kas tellijate palvel või kunstnike arenevate visioonide tulemusena. Kaasaskantavate tööriistade, sealhulgas keemilise analüüsi, 3D-digitaalsete rekonstruktsioonide, fotogrammeetria ja makrofotograafia kasutamine võimaldas meeskonnal taastada maalide algsed toonid ja anda nendest meistriteostest dünaamilisem arusaam.

See uuring tähistab alles iidse Egiptuse kunsti uurimise algust. Nende tulevikueesmärk on analüüsida teisi maale, otsides täiendavaid tõendeid Vana-Egiptuse joonistajate-kirjutajate käsitööoskuse ja kunstilise identiteedi kohta.

Selle uurimisprojekti tulemused on avaldatud ajakirjas PLOS ONE.

Viide:

"Varjatud saladused Vana-Egiptuse maalidel Teeba nekropolist, mida vaadeldi in situ XRF-kaardistamise teel", autorid Philippe Martinez, Matthias Alfeld, Catherine Defeyt, Hishaam Elleithy, Helen Glanville, Melinda Hartwig, François-Philippe Hocquet, Maguy Jaber, Pauline Martinetto, David Strivay ja Philippe Walter, 12. juuli 2023, PLOS ONE.

DOI: 10.1371 / journal.pone.0287647