Uus uuring paljastab vihjeid vaalade ja delfiinide kajalokatsiooni arengu kohta

Hiljutine uuring on heitnud valgust hammasvaalade ja delfiinide kajalokatsiooni evolutsioonilisele ajaloole. Kajalokatsioon on tähelepanuväärne võime, mis võimaldab neil mereloomadel oma veealuses keskkonnas navigeerida, suhelda ja jahti pidada. Analüüsides suurt väljasurnud Xenorophidae perekonna fossiilide kogu, on teadlased tuvastanud peamised tunnused ja kohandused, mis aitavad kaasa kajalokatsiooni arengule.

Fossiilide kogust avastati kaks perekonda Xenorophus kuuluvat iidset liiki, sealhulgas seni tundmatu liik. Need olendid elasid Põhja-Ameerika idaosa ümbritsevates vetes umbes 25–30 miljonit aastat tagasi. Vaatamata purihammastega sarnastele hammastele meenutasid nad muul viisil tänapäevaseid delfiine ja olid umbes sama pikad kui tavalised pudelninadelfiinid.

Uuring keskendus iidsete Xenorophude ja nende kaasaegsete kajalokeerivate sugulaste sarnasustele, eriti nende lõualuude struktuuris ja nende õhuavade ümber. Leiti, et nagu nende järglastel, oli ka Xenorophudel puhumisaugu lähedal kolju asümmeetria. See kolju asümmeetria on ülioluline kõrgete helide tekitamiseks, mis on kajalokatsiooni põhikomponent.

Lisaks avastasid teadlased, et Xenorophusil oli selge koonupain, mille tulemuseks oli nihe ja väänamine vasakule. Varasemad uuringud on näidanud, et see struktuur võib mõjutada rasva paiknemist alalõuas. Kaasaegsetel vaaladel ja delfiinidel hõlbustab see struktuur helilainete juhtimist sisekõrva, võimaldades suunavat kuulmist.

Kuigi Xenorophud ei pruukinud olla kõrgete helide tekitamisel ja kuulmisel nii vilunud kui nende kaasaegsed kolleegid, kujutab nende koonustruktuur olulist üleminekuetappi kajalokatsiooni arengus. Teadlased usuvad, et Xenorophuse asümmeetria ja koonu painde uurimine aitab paremini mõista, kuidas vaalad ja delfiinid arendasid oma kajalokatsioonivõimet.

See uuring rõhutab asümmeetria tähtsust evolutsioonis ja rõhutab vajadust uurida seda omadust fossiilide puhul. Asümmeetriat ei tohiks kõrvale jätta kui individuaalset varieerumist või geoloogilist moonutust, vaid seda tuleks hoolikalt uurida kui kohanemist erinevate keskkondadega.

Uurimisrühm kavatseb täiendavalt uurida teiste odontotseedide koonu painutust, et teha kindlaks selle levimuse ulatus. Nende tulemused on avaldatud ajakirjas Diversity.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Mis on kajalokatsioon?

Kajalokatsioon on sensoorne süsteem, mida teatud loomad, näiteks hammasvaalad ja delfiinid, kasutavad navigeerimiseks, suhtlemiseks ja saagi asukoha määramiseks. See hõlmab kõrgete helide väljastamist ja kaja kuulamist, mis taastub pärast keskkonnas olevate objektide põrgatamist.

K: Mis on asümmeetria vaalade ja delfiinide koljude kontekstis?

Asümmeetria viitab peegelsümmeetria puudumisele organismi struktuuris. Vaalade ja delfiinide koljude puhul mängib asümmeetria puhumisaugu lähedal otsustavat rolli nende võimes tekitada ja kuulda kajalokatsiooniks kasutatavaid kõrgeid helisid.

K: Kuidas aitas uuring kaasa meie arusaamale vaalade ja delfiinide evolutsioonist?

Uuringus analüüsiti väljasurnud Xenorophidae perekonna fossiile ja tuvastati peamised tunnused, mis annavad ülevaate kajalokatsiooni arengust. Uurides Xenorophuse asümmeetriat ja selget ninakõverust, said teadlased paremini aru tänapäevaste vaalade ja delfiinide kajalokatsioonivõime arendamiseks vajalikest kohandustest.

K: Miks on asümmeetria evolutsioonis oluline?

Asümmeetria on evolutsiooniajaloo oluline aspekt, kuna see peegeldab kohanemist erinevate keskkondadega. Uuring rõhutab fossiilide asümmeetria uurimise olulisust, mitte eirata seda pelgalt variatsiooni või geoloogilise moonutusena.

K: Mis on odontotseedid?

Odontocetes on vaalaliste alamliik, kuhu kuuluvad hammasvaalad, delfiinid ja pringlid. Nad on tuntud oma kajalokatsioonivõime ja eristavate tunnuste poolest, nagu näiteks kolju asümmeetria puhumisava lähedal.