5 Maale lähenevat asteroidi: suuruse, kiiruse ja vahemaa üksikasjad avalikustatud

NASA on tuvastanud viis asteroidi, mis praegu Maa poole kihutavad ja mis lähipäevil lähenevad. Need asteroidid on erineva suuruse ja kiirusega, üks neist on peaaegu sama suur kui hoone. Siin on peamised üksikasjad kõigi nende kosmosekivide kohta.

Asteroid 2023 SN1: See 15 jala laiune asteroid on praegu teel Maa poole ja möödub väga lähedalt 20. septembril. Ta liigub kiirusega 58,306 332,000 kilomeetrit tunnis. Selle asteroidi lähim lähenemine on vaid XNUMX XNUMX kilomeetrit, mis on veelgi lähemal kui kaugus Kuule.

Asteroid 2023 RP9: Ligikaudu 90 jala laiune asteroid 2023 RP9 suundub samuti Maa poole ja läheneb kõige lähemale 20. septembril. See liigub märkimisväärse kiirusega 47,678 881,000 kilomeetrit tunnis ja jääb Maast mööda vaid XNUMX XNUMX kilomeetrit.

Ülejäänud kolme asteroidi ei ole allikaartiklis eraldi kirjeldatud, kuid tõenäoliselt on neil sarnased omadused nii suuruse, kiiruse kui ka Maa läheduse osas.

Need asteroidide lähedased lähenemised tuletavad meelde pidevat valvsust, mis on vajalik selliste kosmoseobjektide jälgimiseks, millel on võimalus sattuda meie planeedi vahetusse lähedusse. NASA ja teised kosmoseagentuurid üle maailma jälgivad pidevalt asteroide ja muid taevakehi, et tagada varajane avastamine ja vajaduse korral võimalikud leevendusstrateegiad.

Oluline on märkida, et kuigi need asteroidid lähenevad Maale suhteliselt lähedale, ei ole praegu põhjust muretsemiseks, kuna nende arvutatud trajektoorid ei näita märkimisväärset kokkupõrkeohtu. Need kohtumised pakuvad teadlastele väärtuslikke võimalusi neid kosmosekivimeid lähedalt uurida ja parandada meie arusaamist nende koostisest ja käitumisest.

Allikad:

– NASA (riiklik aeronautika- ja kosmoseamet)