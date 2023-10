See artikkel annab kokkuvõtte praegustest taevasündmustest, sealhulgas Veenuse, Jupiteri ja Saturni positsioonidest ja liikumisest.

Hommikutaevas on enne päikesetõusu näha ida-kagusuunas hiilgav Veenus. Praegu on päikesetõusule eelnev maksimaalne tõusuintervall, mis kestab 6. novembrini. Tund enne päikesetõusu on Veenus üle 30° ida-kaguhorisondi kohal ja liigub ida suunas Lõvi tähtkuju ees. See asub Lõvi eredaimast tähest Regulusest vähem kui 20° all vasakul. Kuid kuna taevas on särav kuu, võib see olla üle nädala viimane hommik, et näha Lõvi tähti ilma binokli abita.

Jupiteri seevastu võib leida läänetaevas, vähem kui 20° ülespoole ja üle 125° Veenusest. Lõhe Veenuse ja Jupiteri vahel kasvab iga päevaga. Kui eraldus ulatub 180°-ni, seab Jupiter Veenuse tõusu. See toimub 10. detsembril. Seejärel loojub Jupiter enne Veenuse tõusu.

Õhtutaevas paistab lõuna-kagu horisondi kohal pärast päikeseloojangut Saturn. See ei ole nii hele kui Veenus või Jupiter, kuid on siiski üks heledamaid tähetaolisi kehasid taevas. Saturni võib leida umbes 30° horisondi kohal ja umbes 20° tähest Fomalhaut.

Öösel paistavad Jupiter, Saturn ja Kuu Maa pöörlemise tõttu kaugemale läände. Saturn on lõunataevas vähem kui kolm tundi pärast päikeseloojangut ja loojub tund enne Veenuse tõusu. Jupiter jääb kesköö lähenedes kagusse ja on taas enne päikesetõusu näha läänetaevas.

Kuu, Veenuse, Jupiteri ja Saturni vaatlemine taevas võib pakkuda põnevat taevakogemust. Ärge jätke kasutamata võimalust olla tunnistajaks nendele kaunitele taevakehadele, kui nad öötaevas liiguvad ja suhtlevad.

