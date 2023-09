Veenuse, Kuu ja Reguluse ilu hommikutaevas

Täna hommikul kostitati taevavaatajaid vapustava vaatega, kui Veenus, poolkuu ja täht Regulus kogunesid idataevasse enne päikesetõusu. Veenus ja Saturn on samuti opositsioonis, mis tähendab, et nad on taevas 180° kaugusel. Kuigi Veenus on piisavalt hele, et silmapiiri lähedal läbi udu paista, on Saturni nähtavus oluliselt mõjutatud.

Veenus, hommikutaeva kuninganna, särab eredalt umbes 30° horisondi kohal, ületades kõik tähetaolised kehad taevas. Selle sära tõttu võib seda kergesti segi ajada lennuki tuledega. Regulus, Lõvi eredaim täht, asub Veenusest 2.4° üleval vasakul. Täna hommikul oli kuu 16% valgustatud ja paistis Veenusest 5.9° võrra üleval vasakul. Maapaiste, Maa ookeanidelt, pilvedelt ja maalt peegeldunud päikesevalgus valgustas õrnalt Kuu öist osa.

Need Veenuse, Kuu ja Reguluse kogunemised on lähiaastatel üsna sagedased. 2024. aastal mahuvad need õhtutaevasse 2.6° läbimõõduga ringi. Selle aasta 5. augustil on Veenus kolmkümmend minutit pärast päikeseloojangut horisondi kohal alla 5°.

2025. aastal, 19. septembril, mahuvad kolm taevakeha vaid 1.3° läbimõõduga ringiks, luues hingematva vaatepildi. Järgmisel aastal, 16. juulil, mahuvad need 7.8° ringi, ulatudes kaugemale binokli vaateväljast.

Õhtutaevas pole Marss näha, samas kui Saturn ilmub kagutaevasse umbes tund pärast päikeseloojangut. Jupiter tõuseb umbes 68 minutit pärast öö saabumist ja seda võib näha ida-kirde suunas umbes tund hiljem.

Alati on tore olla tunnistajaks nendele taevalikele kogunemistele ning saada meelde meie universumi ilu ja avarust.

