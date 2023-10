NASA avalikustab täna asteroidi 2023 UR1 lähilähenemise

NASA teadlased on usinalt asteroide jälginud ja uurinud ning nende jõupingutused on viinud intrigeeriva arenguni. Täna, 21. oktoobril 2023 läheneb Maale lähima asteroid nimega 2023 UR1. Asteroid, mille läbimõõt on 120 jalga, jõuab Maast umbes 834,000 XNUMX kilomeetri kaugusele. Kuigi see võib inimlikult kaugel tunduda, peetakse seda kosmosevaldkonnas suhteliselt lähedaseks lähenemiseks.

Astronoomid vaatlesid asteroidi 2023 UR1 esmakordselt 17. oktoobril 2023, vaid paar päeva enne selle lähimat lähenemist. Viimane vaatlus tehti 19. oktoobril. See kuulub Apollo asteroidide rühma, mis on tuntud oma Maad ristavate orbiitide poolest. Väärib märkimist, et see asteroid on sama suur kui lennuk.

NASA Maalähedaste objektide uuringute keskus (CNEOS) on jälginud asteroidi trajektoori ja esitanud selle lähenemise kohta olulisi üksikasju. Asteroid suumib Maast mööda märkimisväärse kiirusega 29,557 XNUMX kilomeetrit tunnis.

NASA käimasolevad asteroidide jälgimise jõupingutused on nende kosmiliste kivimite mõistmiseks ja võimalike riskide leevendamiseks hädavajalikud. Kosmoseagentuur kasutab mitmesuguseid täiustatud teleskoope ja vaatluskeskusi, nagu NEOWISE, ALMA, Pan-STARRS1 ja Catalina Sky Survey.

Lisaks asteroidide jälgimisele valmistub NASA ka oma kosmoseaparaadi Lucy inauguratsiooniasteroidiks 1. novembril. Kosmoselaeva esimene sihtmärk on asteroid Dinkinesh, mille laius on alla poole miili ja mis asub Marsi ja Jupiteri vahelises asteroidivöös. Kosmoselaev Lucy on 12-aastasel missioonil ja plaanib külastada 10 asteroidi, sealhulgas Jupiteri orbiidil olevaid Trooja asteroide. Asteroidide ümber tiirlemise asemel sooritab Lucy möödalende, et koguda väärtuslikke andmeid.

NASA pühendumus asteroidide jälgimisele, uurimisele ja uurimisele annab jätkuvalt väärtuslikku teavet nende taevaobjektide kohta ja aitab tagada meie planeedi ohutuse.

