25 aastat rahvusvahelisest kosmosejaamast: verstapost ja kaugemalgi

Rahvusvaheline kosmosejaam (ISS) tähistas hiljuti oma 25. aastapäeva alates esimese mooduli käivitamisest. Viimase 25 aasta jooksul on ISS-st saanud rahvusvahelise koostöö embleem ja platvorm lugematutele teaduslikele avastustele. Uurime mõnda korduma kippuvat küsimust ISSi ja selle uskumatu teekonna kohta.

Kui suur on ISS?

Kuue magamistoaga majast suurem ISS ulatub otsast lõpuni tähelepanuväärselt 357 jalga (108 meetrit). Kui vaadata seda perspektiivi, siis selle suurus on võrreldav Ameerika jalgpalliväljaku omaga. ISS-i sees on kuus magamisruumi, kolm vannituba, jõusaal ja erinevad uurimisrajatised.

Kui kiiresti ISS lendab?

ISS suumib läbi kosmose hämmastava kiirusega umbes 17,500 28,000 miili tunnis (90 16 km/h). Iga XNUMX minuti järel ümber Maa tiirledes kogeb jaama pardal viibiv meeskond iga päev hämmastavalt XNUMX päikesetõusu ja -loojangut. Nende taevaste üleminekute ilu on jäädvustatud vapustavatele aeglustatud kaadritele.

Kui kaua astronaudid ISS-i pardal viibivad?

Tavaliselt veedavad astronaudid ISS-is umbes kuus kuud, kuigi mõned viibivad seal lühemat või pikemat aega. Üks märkimisväärne erand on Frank Rubio, kes naasis Maale 2023. aasta oktoobris pärast seda, kui oli veetnud kosmoses rekordilised 371 päeva, mis ületas kõik varasemad NASA astronaudid. Algselt kuueks kuuks kavandatud probleem viis tema kosmoselaevaga pikendatud missioonini.

Kui palju inimesi on ISS-is korraga kõige rohkem?

Kui üldiselt mahutab ISS umbes kuueliikmelise meeskonna, siis on juhtumeid, kus jaam võttis vastu kuni 13 reisijat. Need suuremad arvud esinevad tavaliselt meeskonnavahetuse ajal ja on harvad.

Kust saab ISS-ilt vaadelda Maale parimaid vaateid?

ISS-i seitsme aknaga Cupola moodul pakub võrratuid panoraamvaateid Maale. Astronaudid suunduvad sellesse vaatluskeskusesse sageli vabal ajal, jäädvustades aukartust äratavaid fotosid ja videoid. Näiteks prantsuse astronaut Thomas Pesquet kavandab hoolikalt oma fotograafia seansse, et jäädvustada parimad kaadrid erinevatest ISS-i all asuvatest piirkondadest.

Kas ISS on kunagi ohus olnud?

Kuigi ISS on enamiku kosmoseprahi eest kaitstud, on alati teatav kokkupõrgete oht. Maapealsed kontrollerid jälgivad usinalt orbiidil olevaid objekte ja kohandavad ISS-i trajektoori, kui suurem praht ohustab võimalikku kokkupõrget. 2021. aastal leidis meeskond ajutiselt varjupaiga oma kosmoselaevas, kui prahipilv kujutas endast potentsiaalset ohtu. Õnneks jäi jaam vigastusteta, võimaldades tööl normaalselt jätkata.

Kas ISS-i saab Maalt näha?

Absoluutselt! ISS on Maalt nähtav, ilma et oleks vaja kasutada teleskoope või binoklit. NASA käivitas isegi kasuliku rakenduse, mis näitab, millal ja kust üles otsida, et märgata jaama, mis libiseb üle taeva umbes 250 miili kõrgusel.

Kuidas astronaudid kosmoses vannitoavajadustega hakkama saavad?

Üks korduma kippuvaid küsimusi, astronaudid seisavad silmitsi ainulaadsete väljakutsetega, kui tegemist on tualettruumi kasutamisega mikrogravitatsiooni tingimustes. Puhtuse ja tõhususe tagamiseks kavandasid insenerid spetsiaalse süsteemi. Uriini jaoks kasutatakse imitoru, mis filtreerib ja suunab selle joogivette. Tahkeid jäätmeid saab ladestada väikesele selleks ettenähtud alale. ISS-i tualettruumi toimimise põhjalikuks mõistmiseks vaadake seda selgitavat allikat.

Kas ISS jääb orbiidile veel 25 aastaks?

Kahjuks tekitab ISSi vananev disain üha suuremaid raskusi ja hoolduskulusid. Praegu on plaan ISS-i käitada kuni 2030. aastani, pärast mida NASA ja tema partnerid rajatist hoolikalt deorbiidile suunavad. Maa atmosfääri naasmisel põleb märkimisväärne osa ISS-ist ja laguneb.

Mis ootab ees pikaajaline kosmoses viibimine?

ISS-i missiooni lõpetamine ei tähista inimkonna pikaajaliste kosmosereiside ettevõtmiste lõppu. NASA on juba loonud partnerlussuhteid eraettevõtetega, et ehitada uusi kosmosejaamu, mis jätkavad sealt, kus ISS pooleli jäi. SpaceX koostöös Los Angeleses asuva idufirmaga Vast on üks selline partner, kes kavatseb potentsiaalselt käivitada uue mooduli juba 2025. aastal. Lisaks on Hiina rajanud oma kosmosejaama ja NASA kavatseb rajada Kuu baasi pikemaks ajaks. astronaut jääb.

Mõtiskledes ISS-i märkimisväärsete saavutuste üle viimase 25 aasta jooksul, ootame innukalt jätkuvat kosmoseuuringut ja ees ootavaid piiramatuid võimalusi.

Allikas: NASA

