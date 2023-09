Blue Origini uus Shepard suborbitaalsõiduk jääb maasse üle aasta

Blue Origini uus suborbitaalsõiduk Shepard on nüüdseks maandatud üle aasta pärast selle viimast turuletoomist 2022. aasta septembris. Selle käivitamise ajal tekkis sõiduki korduvkasutatavas esimese astme võimendis probleem ja see kukkus, samal ajal kui kapsel rakendas hädaabisüsteemi ja maandus ohutult. koos kogu selle uurimistööga. Ettevõtte Blue Origin läbiviidud uurimine näitas, et esimese etapi BE-3PM mootori düüsil oli termokonstruktsiooniline rike, mis põhjustas tõukejõu ebaühtluse ja missiooni enneaegse lõpetamise.

Märtsis teatas Blue Origin rakendatavatest parandusmeetmetest, mis hõlmasid põlemiskambri konstruktsiooni ja tööparameetrite muudatusi, et lahendada düüside mahu ja kuumade triipude temperatuuriga seotud probleeme. Ettevõte väljendas oma ootusi naasta peagi lendu ja taaskäivitada sama 36 kasuliku koormuse komplekt. Siiski on värskendusest möödunud 5.5 kuud ja New Shepard pole veel startinud.

Kuigi Blue Origin ei ole New Shepardi oleku ega lennule naasmise ajakava kohta olulisi värskendusi esitanud, on selle peamine konkurent Virgin Galactic selle perioodi jooksul edukalt käivitanud neli reisimissiooni, kasutades oma VSS Unity kosmoselennukit. Virgin Galacticul on nüüd kaheksa meeskonnaga kosmosemissiooni, kaks rohkem kui Blue Origin. Kuigi mõlema ettevõtte eesmärk on pakkuda klientidele lühiajalist kaaluta olemise kogemust ja Maa pilguheitmist kosmosest, püsib VSS Unity orbiidil oluliselt kauem, 60–90 minutit, võrreldes New Shepardi 10–12 minutiga.

Blue Origin on jätkuvalt pühendunud tehniliste probleemide lahendamisele New Shepardiga ja naasmisele esimesel võimalusel. Virgin Galacticu lendude pikem kestus võib anda neile konkurentsieelise suborbitaalse kosmoseturismi turul neile, kes otsivad rohkem kogemusi väljaspool Maa atmosfääri piire.

Mõisted:

– Suborbitaalsõiduk: kosmoselaev, mis on ette nähtud kosmosesse jõudmiseks, kuid mitte stabiilse orbiidi saavutamiseks ümber Maa.

– Korduvkasutatav esimese astme võimendus: raketi algstaadium, mis annab stardi ajal suurema osa tõukejõust ning mida saab taastada ja kasutada järgmistel missioonidel.

– Anomaalia: kõrvalekalle oodatud või tavapärasest käitumisest.

– BE-3PM mootor: mootor, mida kasutati Blue Origini uue Shepardi sõiduki esimesel etapil.

Allikad: Blue Origin, Virgin Galactic