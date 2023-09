Marsi selts kuulutab välja Marsi tehnoloogiainstituudi: tee sillutamine inimeste asumisele Marsil

Marsi selts avalikustas ambitsioonika plaani luua Marsi tehnoloogiainstituut (MTI), mille peamine eesmärk on arendada olulisi tehnoloogiaid, mis toetaksid inimasustust Marsil. Tunnistades vajadust biotehnoloogia edusammude järele, et lahendada Punase Planeedi väljakutseid, saab MTI olema Marsi tipptehnoloogiate keskus.

Marsi Seltsi president dr Robert Zubrin rõhutas Marsil elu alalhoidvate tehnoloogiate loomisele pühendunud institutsiooni olulisust. Kuigi transport Marsile edeneb kiiresti, on tõeliselt oluline võime pärast inimeste saabumist ellu jääda ja areneda. MTI eesmärk on see kriitiline tühimik täita.

MTI loomine on õigeaegne, kuna see ühtib Marsi koloniseerimise kontseptsiooniga. Inspiratsiooni ammutades Massachusettsi Tehnoloogiainstituudist (MIT), mis on leiutiste patenteerimise ja litsentsimise kaudu edukalt tulu toonud, soovib MTI järgida sarnast teed. See mitte ainult ei edenda Marsi tehnoloogiaid, vaid selle eesmärk on uurida ka Marsil asuvate kolooniate majanduslikku teostatavust.

Elu Marsil esitab olulisi väljakutseid, millega tuleb tegeleda. Nende väljakutsete hulka kuuluvad tööjõupuudus, piiratud põllumajandusmaa ja energiaallikad. Nende takistuste ületamiseks keskendub MTI esialgu biotehnoloogiale. Biotehnoloogiaalased teadusuuringud ja uuendused sillutavad teed edusammudele automatiseerimise, robootika, tehisintellekti, geenitehnoloogia, mikroobse toidu tootmise, arenenud põllumajandussüsteemide ja sünteetilise bioloogia vallas.

Dr Zubrin rõhutas fotosünteesi ebaefektiivsust Marsi piiratud põllumajandusruumis. Biotehnoloogia pakub paljutõotavat lahendust selle väljakutse lahendamiseks ja samal ajal Maa vajaduste rahuldamiseks. Minimaalsete maavajadustega toiduainete masstootmise tehnoloogiate väljatöötamisega soovib MTI muuta Marsil elu säilitamise viisi.

Marsi tehnoloogiainstituudi loomine on märkimisväärne verstapost Marsi inimasustuse otsimisel. Keskendudes biotehnoloogiale, on MTI eesmärk arendada vajalikke tehnoloogiaid, et tagada inimeste pikaajaline ellujäämine ja õitseng Marsi keskkonnas.

Allikad: The Mars Society