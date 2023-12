Sonic Superstars no cumple con las expectativas, a pesar del poder de permanencia de Sonic

By

En medio de la emoción que rodeaba los lanzamientos simultáneos de Sonic Superstars y Super Mario Bros. Wonder, rápidamente se hizo evidente que uno de estos icónicos juegos de plataformas en 2D había surgido como el claro ganador. Mientras que Super Mario Bros. Wonder rompió récords de ventas y aseguró su lugar como el juego de Mario más vendido de todos los tiempos con la asombrosa cifra de 4.3 millones de copias vendidas en sólo dos semanas, Sonic Superstars no cumplió con las expectativas de Sega.

En un informe financiero reciente, el jefe de Sega, Haruki Satomi, reconoció que Sonic Superstars tuvo un "comienzo ligeramente más débil de lo que habíamos previsto". Cuando se le preguntó el motivo de este desempeño mediocre durante una sesión de preguntas y respuestas centrada en los inversores, Satomi lo atribuyó al impacto de otros títulos importantes lanzados aproximadamente al mismo tiempo, sin nombrar directamente a Super Mario Bros. Wonder.

Sin embargo, la influencia de Super Mario Bros. Wonder en Sonic Superstars no es del todo sorprendente. Los propietarios de Nintendo Switch, en particular, gravitaron hacia la última entrega de Mario, lo que dejó a Sonic Superstars luchando por generar un interés significativo en otras plataformas. Además, el lanzamiento en octubre de Marvel's Spider-Man 2 en PlayStation 5 y la continua popularidad de otros lanzamientos recientes de juegos, como Assassin's Creed Mirage y Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, pueden haber desviado aún más la atención de los jugadores.

Satomi sigue siendo optimista sobre el potencial de éxito de Sonic Superstars. Enfatizó que la temporada navideña, particularmente los meses de noviembre y diciembre, históricamente trae fuertes ventas para las IP de Sonic. Sega planea aumentar las promociones durante este período crucial, con más del 90% del presupuesto de marketing del juego asignado para el Día de Acción de Gracias y la temporada navideña.

Otro factor que podría afectar significativamente las ventas de Sonic Superstars es el lanzamiento de la muy esperada tercera película de Sonic, programada para diciembre de 2024. Nintendo ha declarado anteriormente que el éxito de The Super Mario Bros. Movie impulsó las ventas de todo lo relacionado con Mario. Sega espera lograr un efecto similar con Sonic Superstars.

Mientras Sega continúa con sus esfuerzos de marketing y se prepara para el lanzamiento de la tercera película, la compañía enfrenta el desafío de convencer a los fanáticos de que le den una oportunidad a Sonic Superstars. Las primeras revisiones, como la calificación de 7/10 de IGN, elogian ciertos aspectos del juego, pero resaltan su recepción mixta debido a nuevas características prometedoras y cuestionables.

A pesar de un comienzo algo mediocre, la perdurable popularidad de Sonic y los continuos esfuerzos de Sega por expandir el alcance de la franquicia inspiran optimismo sobre el éxito futuro de Sonic Superstars. Sólo el tiempo dirá si Sonic podrá estar a la altura de las circunstancias y reclamar su gloria en el competitivo mundo de los videojuegos.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Por qué Sonic Superstars tuvo un comienzo más débil de lo esperado?

R: Según el jefe de Sega, Haruki Satomi, el impacto de otros lanzamientos importantes de juegos, como Super Mario Bros. Wonder, jugó un papel importante en el bajo rendimiento de Sonic Superstars.

P: ¿Sonic Superstars no logró generar interés en plataformas que no sean Nintendo?

R: Sí, mientras que los propietarios de Nintendo Switch preferían Super Mario Bros. Wonder, Sonic Superstars tuvo dificultades para generar interés en otras plataformas de juego.

P: ¿Qué otros juegos pueden haber desviado la atención de Sonic Superstars?

R: Es probable que juegos como Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Cyberpunk 2077 DLC Phantom Liberty, Starfield, EA Sports FC 24 y Mortal Kombat 1, que se lanzaron casi al mismo tiempo, hayan desviado la atención de Sonic Superstars.

P: ¿Cómo planea Sega impulsar las ventas de Sonic Superstars?

R: Sega planea aumentar las promociones durante la próxima temporada navideña, centrándose en los meses de noviembre y diciembre, que históricamente producen altas ventas de IP de Sonic.

P: ¿La tercera película de Sonic afectará las ventas de Sonic Superstars?

R: Sega espera que el lanzamiento de la tercera película de Sonic en diciembre de 2024 tenga un impacto positivo en las ventas de Sonic Superstars, similar a cómo el éxito de The Super Mario Bros. Movie impulsó todo lo relacionado con Mario.