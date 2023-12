El DLC de Total War Warhammer 3 enfrenta una reacción violenta, Creative Assembly asume la responsabilidad

By

Tras el lanzamiento del reciente DLC de Total War Warhammer 3, Shadow of Change, Creative Assembly ha recibido críticas de los fanáticos de los juegos de estrategia con respecto al alto precio y contenido del DLC. En respuesta, el estudio reconoce sus errores y asume la responsabilidad de las cuestiones planteadas. Creative Assembly se disculpó con sus fans y prometió hacer las paces.

En un comunicado, Roger Collum, vicepresidente de Creative Assembly, expresa el pesar del estudio: “Han sido unos meses difíciles y reconocemos que hemos cometido errores en lo que respecta a nuestra relación con todos vosotros. Ha sido una conversación interna constante sobre cómo podemos volver a tierra firme. Lo que está claro es que no será fácil y que requerirá tiempo y esfuerzo”.

Collum explica además que Shadows of Change "no cumplió con las expectativas de lo que debería ser un DLC". Como resultado, el estudio ha programado una actualización importante para el DLC en febrero de 2024, que estará disponible para todos los jugadores de Total War Warhammer 3 de forma gratuita. Sin embargo, debido a la necesidad de abordar errores del pasado, el lanzamiento del DLC Thrones of Decay se retrasó hasta abril de 2024. Creative Assembly quiere asegurarse de que el próximo DLC cumpla con las expectativas de los fanáticos y brinde el contenido que se merecen.

Además de las preocupaciones sobre el DLC, los jugadores de Total War Pharaoh recibirán un reembolso parcial, ya que ciertas versiones del juego han sido eliminadas de la venta en Steam. El precio del juego también se ha reducido a $39.99 / £29.99, y los jugadores que compraron el juego al precio anterior recibirán el reembolso correspondiente. Además, las ediciones Deluxe y Dynasty de Total War Pharaoh han sido descontinuadas, dejando solo una versión disponible para su compra.

Collum concluye el comunicado reiterando las disculpas del estudio y reconociendo que los errores cometidos son una responsabilidad colectiva. Creative Assembly asegura a los fans que están escuchando y comprometidos a rectificar la situación.

