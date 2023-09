Los usuarios de Venmo informan interrupciones y problemas de pago

Miles de usuarios de Venmo han experimentado recientemente problemas con la aplicación, incluidos problemas con pagos y transferencias de fondos. Los informes de estos problemas alcanzaron su punto máximo alrededor de las 10.30:XNUMX a. m. ET de hoy, y muchos usuarios se quejaron de que la aplicación no funcionaba correctamente y que los pagos no se realizaban. Venmo no ha abordado oficialmente el problema ni ha proporcionado actualizaciones en las redes sociales.

Los usuarios han recurrido a plataformas como Twitter para expresar sus frustraciones con Venmo. Algunas personas han informado que sus saldos en la aplicación no se actualizan, lo que genera confusión y preocupación. Otros se han quejado de no poder acceder a su dinero, lo que genera inconvenientes como viajes inútiles a la tienda. Ha sido difícil contactar con el servicio de atención al cliente de Venmo, lo que ha exacerbado la frustración.

Si bien el número de informes sobre Downdetector ha ido disminuyendo (quedan alrededor de 400 en este momento), los problemas parecen haberse resuelto para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no ha habido confirmación o declaración oficial de Venmo con respecto a la interrupción.

El mapa de interrupciones de América del Norte proporcionado por Downdetector muestra que las áreas más afectadas se encuentran dispersas por todo Estados Unidos. Mientras tanto, un gráfico que representa los problemas reportados en la última hora demuestra una tendencia ascendente.

En conclusión, los usuarios de Venmo han experimentado interrupciones en el servicio, incluidas fallas en los pagos y mal funcionamiento de la aplicación. Muchos han expresado sus quejas en diversas plataformas, buscando asistencia y resolución. Venmo aún tiene que proporcionar explicaciones oficiales o actualizaciones sobre la situación.

