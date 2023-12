Death Stranding 2: se espera un nuevo tráiler y revelación de jugabilidad en TGA 2023

La emoción que rodea a The Game Awards 2023 está alcanzando su punto máximo mientras los fanáticos esperan ansiosos el anuncio del Juego del Año. Con una competencia feroz este año, los jugadores no pueden evitar preguntarse qué título ganará. Sin embargo, la anticipación no termina ahí. Los fanáticos recibieron un importante indicio de que el renombrado desarrollador de juegos Hideo Kojima estará presente en el evento.

La asistente de Kojima, Ayako, publicó recientemente en las redes sociales confirmando su llegada a Los Ángeles, un día antes de los The Game Awards. Incluso el organizador del evento, Geoff Keighley, respondió a la publicación expresando su sorpresa. Los fanáticos, sin embargo, no estaban convencidos de que Keighley desconociera la presencia de Kojima en Los Ángeles.

Ahora que se ha difundido la noticia de la asistencia de Kojima, los fanáticos especulan que podríamos ver un nuevo avance de Death Stranding 2. No es inusual que Kojima haga tal anuncio, ya que finalmente reveló un avance cinematográfico de Death Stranding 2. evento del año. Esta vez, los fanáticos esperan aún más, con la posibilidad de ver también algunas imágenes del juego. Kojima siempre logra sorprender a su audiencia, por lo que podemos decir con seguridad que podemos esperar algo inesperado de él en The Game Awards 2023.

En otras noticias, los fanáticos del juego de terror multijugador asimétrico Dead by Daylight también tienen algo que esperar. Los desarrolladores insinuaron recientemente un spin-off para un jugador ambientado en el mismo querido universo de terror. Aunque no se compartieron cinemáticas ni jugabilidad en su anuncio, etiquetaron The Game Awards, insinuando una posible revelación durante el evento. Con un “Estreno mundial” confirmado, los fanáticos de Dead by Daylight tienen motivos para estar emocionados.

Sin duda, los Game Awards 2023 se perfilan como un evento emocionante y memorable para los jugadores de todo el mundo. Con grandes nombres como Hideo Kojima y la promesa de revelaciones emocionantes, los fanáticos están ansiosos por ver qué les depara la noche.