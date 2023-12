Los Sims 4: La expansión en alquiler agrega nuevas y emocionantes características

By

Mañana se lanzará una nueva expansión para Los Sims 4, llamada "En alquiler". Anticipándose a esta emocionante actualización, Maxis ha lanzado un parche de rutina que incluye algunas actualizaciones menores y correcciones para el juego base. Sin embargo, los jugadores han descubierto un cambio oculto que no se mencionó en las notas del parche: la capacidad de editar paredes y ventanas en apartamentos de paquetes de juegos anteriores.

Anteriormente, los jugadores sólo podían renovar las paredes interiores y el mobiliario en unidades tipo apartamento. Windows estaba prohibido, lo que dejaba a los jugadores con opciones de personalización limitadas. Pero ahora, los creadores de contenido han descubierto que las unidades de apartamentos prefabricadas en la expansión City Living de Los Sims 4 son más personalizables que nunca. En el video de Pixelade, se pueden mover, agregar y quitar ventanas, y se pueden cambiar los acabados de las paredes exteriores. Sorprendentemente, la decoración de las paredes, como espejos y cortinas, también se puede colgar en las paredes exteriores, lo que añade un nuevo nivel de personalización al juego.

Si bien no está claro si este cambio es intencional o no, los fanáticos de Los Sims 4 sin duda están entusiasmados con esta nueva característica. Ser capaz de personalizar ventanas y paredes exteriores no sólo permite una mayor personalización en los apartamentos existentes, sino que también sugiere las interesantes posibilidades de construir unidades de apartamentos personalizadas en el futuro.

Las notas del parche para la actualización de esta semana también incluyen otros cambios notables. Los fregaderos ahora se pueden designar como fregaderos de cocina o de baño, lo que evita que los Sims laven constantemente platos sucios en lugares inapropiados. Los zapateros ahora tienen una opción de alternancia, lo que anima a los Sims a quitarse los zapatos en el interior. Además, los jugadores ahora pueden cambiar fácilmente el control a diferentes hogares haciendo clic en la puerta de un lote y seleccionando la opción "Cambiar el control a este hogar".

Con el lanzamiento mañana de la expansión Los Sims 4: En Alquiler, los jugadores pueden esperar una gran cantidad de nuevas características y oportunidades. La expansión estará disponible por el precio estándar de $40, trayendo aún más emoción y creatividad al mundo de Los Sims 4.