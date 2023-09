La hormiga roja de fuego: una nueva especie invasora en Europa

Un estudio reciente ha revelado que la hormiga roja de fuego, conocida científicamente como Solenopsis invicta, ha sido encontrada por primera vez en Europa. Originaria de América del Sur, esta especie invasora se ha extendido rápidamente por Estados Unidos, México, el Caribe, China y Australia durante el último siglo. Ahora ha llegado a Sicilia, Italia.

Las hormigas rojas de fuego son conocidas por ser agresivas y su picadura puede causar dolor y reacciones alérgicas. También pueden causar daños a los cultivos y a los ecosistemas locales. Los investigadores han identificado 88 nidos de hormigas rojas de fuego cerca de la ciudad de Siracusa en Sicilia, cubriendo un área de 5 hectáreas. El autor principal del estudio, Mattia Menchetti, afirma que encontrar esta especie en Italia fue una sorpresa, pero no inesperada.

Si bien anteriormente se habían encontrado hormigas rojas de fuego en productos importados en España, Finlandia y los Países Bajos, esta es la primera colonia confirmada en Europa. Las colonias fueron descubiertas en una zona suburbana de Siracusa, pero no está claro cómo ni cuándo llegaron allí. Los científicos creen que las hormigas pueden haber llegado a un punto de tránsito con importante actividad humana, como el puerto de la ciudad. Los informes locales indican un aumento de las picaduras de hormigas desde 2019.

Genetic analysis suggests that the ants most likely spread from the United States or China, where Solenopsis invicta is also an invasive species. The researchers warn that the ants could soon spread throughout Europe, as 7% of the continent, including major urban areas, has a suitable climate for the species.

Las especies invasoras como la hormiga roja de fuego tienen importantes impactos económicos y ecológicos. Según un informe respaldado por las Naciones Unidas, le cuestan al mundo al menos 423 mil millones de dólares al año, provocando la extinción de plantas y animales, amenazando la seguridad alimentaria y exacerbando las catástrofes ambientales.

Fuente: CNN