Se filtra el tráiler de Prince of Persia: The Lost Crown y se revela la próxima demostración jugable

Un avance filtrado del tan esperado juego, Prince of Persia: The Lost Crown, ha arrasado en Internet. El avance, que fue subido accidentalmente por PlayStation Brasil y desde entonces fue eliminado, reveló nuevos e interesantes detalles sobre el juego, incluido el lanzamiento de una demostración jugable el 11 de enero.

Si bien la filtración ha dejado a los fanáticos decepcionados por el anuncio faltante de los Game Awards de este año, definitivamente ha despertado mucha curiosidad y anticipación. Los fanáticos de pensamiento rápido lograron capturar y volver a cargar el metraje, permitiendo que una audiencia más amplia vislumbrara lo que el juego tiene para ofrecer.

El tráiler recientemente revelado no sólo se centra en la cautivadora historia del juego, sino que también proporciona más información sobre la jugabilidad en sí. Desde secciones de plataformas que desafían a la muerte hasta intensas secuencias de combate, el avance de dos minutos muestra los gráficos visualmente impresionantes del juego y presenta a los jugadores a Sargón, el protagonista del juego.

Prince of Persia: The Lost Crown, anunciado a principios de este año, marca una nueva versión de la querida franquicia de acción y aventuras de Ubisoft. Mientras el editor todavía está trabajando en Prince of Persia: The Sands of Time Remake, The Lost Crown ofrecerá una historia distintiva con mecánicas y imágenes innovadoras.

En junio, los jugadores afortunados tuvieron la oportunidad de experimentar una vista previa práctica del juego. La respuesta fue abrumadoramente positiva y los jugadores elogiaron el cambio único del juego hacia un estilo Metroidvania 2D. Este enfoque inesperado ha dado nueva vida a la serie, dejando a los fanáticos emocionados y ansiosos por lo que está por venir.

Recientemente, durante una presentación de Nintendo Direct, se revelaron más imágenes del juego, lo que muestra aún más la naturaleza evolutiva del juego. Con cada vistazo, Prince of Persia: The Lost Crown continúa impresionando y generando expectación por su próximo lanzamiento.

Mientras los fanáticos esperan ansiosamente la llegada de la demostración jugable, está claro que Prince of Persia: The Lost Crown se perfila como un juego que se mantiene fiel a sus raíces y al mismo tiempo ofrece nuevas y emocionantes experiencias para los jugadores. ¡Enero de 2024 no puede llegar lo suficientemente pronto!