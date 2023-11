Nuevo enfoque en secuelas y despidos: la estrategia de Digital Bros Group cambia en respuesta al cambiante mercado de los videojuegos

Digital Bros Group, propietario de la popular editorial 505 Games, conocida por títulos como Control: Ultimate Edition y Death Stranding PC, está implementando un cambio significativo en su estrategia. La compañía ha anunciado planes para despedir al 30% de su fuerza laboral global y priorizar el desarrollo de secuelas y nuevas versiones de juegos establecidos. Esta decisión surge en respuesta a la evolución de las preferencias del mercado de los videojuegos, que Digital Bros cree que se ha vuelto más selectivo e inclinado hacia las propiedades intelectuales (IP) familiares.

En un comunicado de prensa oficial, Digital Bros explicó que los consumidores se inclinan cada vez más hacia los juegos bien establecidos y eligen interactuar con estos títulos durante períodos prolongados. Este cambio en el comportamiento del consumidor ha llevado a la empresa a adaptar su enfoque para seguir siendo competitiva en la industria. Al centrarse en secuelas y IP exitosas existentes, Digital Bros tiene como objetivo abordar la dinámica cambiante del mercado y asignar recursos a proyectos con atractivo probado.

Si bien no es raro que las empresas den prioridad a las secuelas y remakes debido a que perciben un menor riesgo, es sorprendente ver que esta estrategia cambie por parte del propietario de 505 Games. 505 Games ha sido aclamado por publicar una amplia gama de juegos, incluidos Ghostrunner, Brothers: A Tale of Two Sons, Bloodstained: Ritual of the Night y Abzu, entre otros. Estos títulos se caracterizan por su innovación y originalidad, lo que contrasta con el énfasis en franquicias consolidadas presentes en la nueva estrategia.

La decisión de implementar despidos surge de un esfuerzo por alinear la fuerza laboral de Digital Bros con su enfoque revisado. Al optimizar las operaciones y reducir el personal, la empresa pretende asignar recursos de manera más eficiente y posicionarse para el éxito futuro. Sin embargo, el impacto en 505 Games específicamente sigue sin estar claro, ya que Digital Bros no ha proporcionado detalles específicos sobre cómo afectarán los despidos a su filial.

A pesar del cambio estratégico, Digital Bros enfatizó que los nuevos proyectos no se han abandonado por completo. La compañía reconoce la importancia de lograr un equilibrio entre secuelas y nuevas producciones de mayor presupuesto para mantener una cartera diversa.

En general, el panorama de la industria de los videojuegos continúa evolucionando y los jugadores demuestran preferencia por franquicias familiares. La decisión de Digital Bros de priorizar las secuelas y despedir a una parte significativa de su fuerza laboral refleja el compromiso de la compañía de adaptarse a estas dinámicas cambiantes del mercado mientras se esfuerza por lograr el éxito a largo plazo.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Por qué Digital Bros Group despide empleados?

Digital Bros Group está despidiendo empleados en respuesta a la evolución del mercado de los videojuegos, que se ha vuelto más selectivo en términos de nuevos juegos. La compañía cree que los consumidores están recurriendo cada vez más a propiedades intelectuales (IP) bien establecidas y jugando a estos juegos durante períodos más prolongados. Como resultado, Digital Bros ha decidido adaptar su estrategia para centrarse en secuelas y nuevas versiones de juegos ya establecidos y exitosos, lo que requiere una reestructuración de su fuerza laboral.

2. ¿Cómo afectarán los despidos a los 505 Games?

Si bien Digital Bros Group no ha proporcionado detalles específicos sobre cómo afectarán los despidos a su filial, 505 Games, se espera que la reducción de plantilla también afecte a la editorial. Sin embargo, el alcance del impacto en 505 Games sigue siendo incierto en este momento.

3. ¿Digital Bros Group abandonará por completo los nuevos proyectos?

No, Digital Bros Group ha afirmado que los nuevos proyectos no se han abandonado por completo. Si bien la compañía se centrará principalmente en secuelas y juegos establecidos, reconoce la importancia de lograr un equilibrio y continuará realizando nuevas producciones de mayor presupuesto junto con sus esfuerzos con secuelas.