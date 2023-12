Nuevo paquete de Nvidia: el sueño de un jugador hecho realidad

By

Nvidia, el fabricante líder de tarjetas gráficas, acaba de anunciar un emocionante paquete por tiempo limitado que seguramente hará las delicias de los jugadores de todo el mundo. Con la compra de cualquier tarjeta gráfica GeForce RTX serie 40, ahora puedes disfrutar de suscripciones por valor de $60 a dos increíbles servicios de juegos: GeForce Now y Xbox Game Pass. Esta oferta es exclusiva de la pila de productos RTX serie 40, que incluye las potentes GeForce RTX 4090, 4080, 4070 Ti, 4070, 4060 Ti y 4060.

Xbox Game Pass, uno de los servicios de suscripción de juegos más populares del mercado, brinda acceso a una enorme biblioteca de más de 100 juegos de PC. Desde títulos de gran éxito como Starfield y Forza Horizon 5 hasta franquicias queridas como la serie Halo, hay algo para cada entusiasta de los juegos. Además, los suscriptores también obtienen acceso a EA Play, otro servicio de suscripción de juegos que ofrece una variedad de títulos de EA como Battlefield, Need For Speed ​​y la serie Crysis, junto con períodos de prueba limitados para juegos recientemente lanzados como Jedi: Survivor y EA Sports. CMR.

Mientras tanto, GeForce Now es el servicio de transmisión de juegos en la nube de Nvidia que te permite jugar juegos de PC sin problemas en varios dispositivos. Ya sea que prefieras jugar en tu PC, computadora portátil, tableta, teléfono, consola, computadora portátil o incluso en tu televisor, GeForce Now lo tiene cubierto. El paquete por tiempo limitado incluye una suscripción prioritaria de 3 meses a GeForce Now, que le otorga acceso a un equipo habilitado para RTX y acceso prioritario al servidor para un juego más rápido y fluido.

Con una biblioteca de más de 1500 juegos jugables, GeForce Now garantiza que nunca te quedarás sin títulos interesantes para elegir. El único requisito es poseer o alquilar el juego en bibliotecas de juegos de PC compatibles, como Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA o GoG.

¡No te pierdas esta increíble oportunidad! El paquete de Nvidia está disponible desde ahora hasta el 8 de enero de 2024, así que asegúrese de adquirir su tarjeta gráfica RTX serie 40 preferida y disfrute de una experiencia de juego inmersiva como nunca antes.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué es el paquete de Nvidia?

El paquete de Nvidia ofrece $60 en suscripciones a GeForce Now y Xbox Game Pass cuando compras cualquier tarjeta gráfica GeForce RTX serie 40.

2. ¿Qué juegos están incluidos en Xbox Game Pass?

Xbox Game Pass brinda acceso a una amplia variedad de juegos de PC, incluidos títulos populares como Starfield, A Plague Tale: Requiem, Forza Horizon 5, Microsoft Flight Simulator, Doom Eternal y la serie Halo. Además, los suscriptores obtienen acceso a EA Play, que incluye juegos de las series Battlefield, Need For Speed ​​y Crysis.

3. ¿Qué es GeForce Now?

GeForce Now es el servicio de transmisión de juegos en la nube de Nvidia que le permite jugar juegos de PC en múltiples dispositivos, incluidos PC, portátiles, tabletas, teléfonos, consolas de juegos, PC portátiles y televisores. El paquete por tiempo limitado incluye una suscripción prioritaria de 3 meses a GeForce Now, que brinda acceso a un equipo habilitado para RTX y acceso prioritario al servidor.

4. ¿Cuántos juegos hay disponibles en GeForce Now?

GeForce Now cuenta con una extensa biblioteca de más de 1500 juegos jugables. Sin embargo, es importante tener en cuenta que debes poseer o alquilar el juego desde bibliotecas de juegos de PC compatibles, como Steam, Epic Games Store, Ubisoft, EA o GoG.

5. ¿Hasta cuándo estará disponible el paquete de Nvidia?

La oferta del paquete Nvidia está disponible por tiempo limitado y finalizará el 8 de enero de 2024. ¡Asegúrese de aprovechar esta oferta mientras dure!