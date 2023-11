Descubra cómo los jugadores están eludiendo el pago por máscaras en Mortal Kombat 1

By

En las últimas semanas, los jugadores de Mortal Kombat 1 han encontrado una nueva forma de obtener skins sin tener que gastar dinero. Al manipular la configuración de fecha en sus consolas, los jugadores han podido desbloquear máscaras que antes solo estaban disponibles para su compra. Este ingenioso exploit ha provocado una ola de entusiasmo entre los fanáticos de Mortal Kombat, ya que ahora pueden acceder a contenido exclusivo sin gastar un centavo.

El descubrimiento de este exploit se produce después de una medida controvertida por parte de NetherRealm, el desarrollador del juego, de poner a la venta máscaras previamente exclusivas utilizando la moneda premium del juego. Esta decisión fue recibida con una reacción violenta por parte de la comunidad, que sintió que se estaban aprovechando de ellos. Sin embargo, los jugadores rápidamente encontraron una solución a este problema cambiando la fecha en sus consolas.

Al cambiar la fecha a una hora anterior a que las máscaras estuvieran disponibles para su compra, los jugadores podrán desbloquearlas de forma gratuita. Luego pueden revertir su consola a la fecha correcta y conservar las máscaras desbloqueadas. Esta táctica inteligente se ha extendido a las plataformas de redes sociales, y los jugadores comparten sus historias de éxito y advierten a otros que no desperdicien su dinero comprando máscaras.

Si bien este exploit ha proporcionado una solución temporal para los jugadores que buscan obtener máscaras exclusivas, es importante tener en cuenta que es una solución alternativa y no a largo plazo. Es probable que NetherRealm solucione este problema en futuras actualizaciones o parches para garantizar que los jugadores no puedan eludir el pago del contenido del juego.

En conclusión, el descubrimiento de este exploit de cambio de fecha en Mortal Kombat 1 les ha brindado a los jugadores una forma de desbloquear máscaras premium sin tener que gastar dinero. Si bien este es un desarrollo emocionante para los fanáticos del juego, es importante recordar que no es una solución permanente y es posible que se aplique un parche en el futuro. Los jugadores deben disfrutar de esta oportunidad mientras dure y estar atentos a las actualizaciones de NetherRealm.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Cómo funciona el exploit de cambio de fecha?

Para utilizar el exploit de cambio de fecha, los jugadores cambian la fecha en su consola a una hora anterior a que las máscaras estuvieran disponibles para su compra. Esto les permite desbloquear las máscaras sin tener que gastar dinero. Luego pueden revertir su consola a la fecha correcta y conservar las máscaras desbloqueadas.

2. ¿El cambio de fecha es una solución permanente?

No, el exploit de cambio de fecha no es una solución permanente. Es probable que NetherRealm solucione este problema en futuras actualizaciones o parches para garantizar que los jugadores no puedan eludir el pago del contenido del juego.

3. ¿Se puede utilizar el exploit de cambio de fecha en todas las plataformas?

Si bien el exploit se descubrió inicialmente en PlayStation 5, también se informó que funciona en Nintendo Switch. Los jugadores de otras plataformas deben tener cuidado y hacer su propia investigación antes de intentar utilizar este exploit.