Nuevo artículo: Impulso promocional de Xbox para Call of Duty: Modern Warfare III

Los usuarios de Xbox se encontraron hoy con un anuncio destacado que los animó a comprar Call of Duty: Modern Warfare III, la última entrega de la popular franquicia de juegos. La pantalla de presentación, que apareció al encender la consola, provocó reacciones encontradas entre los jugadores.

Mientras que algunos fanáticos de Xbox expresaron su entusiasmo por la nueva campaña y aceptaron con entusiasmo el anuncio, otros se mostraron menos entusiasmados. “Esto es una tontería. No juego Call of Duty; Nunca compré Call of Duty. No debería encender mi Xbox y lo primero que veo literalmente es un complemento de un juego, o cualquier otra cosa”, expresó un usuario insatisfecho.

Se hicieron comparaciones con una promoción similar de Starfield, otro juego muy esperado, que recibió un breve tratamiento en la pantalla de presentación durante su lanzamiento en septiembre. Se expresaron preocupaciones sobre la posible intrusión de tales prácticas publicitarias en el futuro.

"No creo que sea gran cosa si se trata de un evento o un lanzamiento propio, pero puedo ver por qué a la gente no le gustaría", simpatizó otro usuario.

IGN contactó a Xbox para hacer comentarios, pero no recibió respuesta al momento de escribir este artículo.

Además de la pantalla de presentación, Xbox también ofrece un fondo dinámico descargable que presenta al querido personaje Captain Price de la franquicia Call of Duty.

Este impulso promocional de Xbox para Call of Duty: Modern Warfare III se produce a raíz de la reciente adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft por una asombrosa suma de 69 mil millones de dólares. Si bien el acuerdo de marketing de PlayStation para Call of Duty se extiende hasta 2024, la nueva propiedad de Xbox no les ha impedido promocionar activamente su adquisición de la joya de la corona.

Call of Duty: Modern Warfare III se lanzará por etapas, comenzando con acceso anticipado a la campaña el 2 de noviembre para los clientes que realicen pedidos anticipados. El juego continuará la historia de Modern Warfare II e introducirá nuevos elementos como misiones de combate abiertas, y el modo multijugador estará disponible el 10 de noviembre.

