Juegos emocionantes que llegarán en 2024

A medida que comienza el nuevo año, los jugadores de todo el mundo están anticipando el lanzamiento de algunos juegos altamente esperados en 2024. Desde emocionantes secuelas de franquicias queridas hasta nuevos títulos innovadores, hay algo para que todos esperen con ansias.

El regreso de Prince of Persia: The Lost Crown

La icónica serie de Prince of Persia de Ubisoft está haciendo su regreso con un nuevo juego titulado «The Lost Crown». Para los fanáticos de la franquicia, este es un momento emocionante, ya que marca el regreso de una querida serie de aventuras. El juego tiene un significado especial para muchos, incluido yo mismo, ya que fue el primer juego de aventuras que dejó una impresión duradera. Después de un largo descanso desde el lanzamiento de «The Forgotten Sands» en 2010, los fanáticos han estado esperando ansiosamente esta nueva edición. Los primeros probadores en el Paris Games Week han elogiado su regreso a las raíces de la serie. «The Lost Crown» está programado para su lanzamiento el 15 de enero en todas las plataformas.

Tekken 8: El siguiente capítulo de la historia de Jin Kazama

«Tekken 8» es el muy esperado juego de lucha que ha cautivado los corazones de muchos fanáticos. Como el juego que nos hizo darnos cuenta de que machacar botones no garantiza la victoria, «Tekken» tiene un lugar especial en los corazones de muchos. El juego continuará la historia de Jin Kazama y los fanáticos no pueden esperar para ver qué nuevos desafíos le esperan. «Tekken 8» se lanzará el 26 de enero.

Hades II: Una aventura mitológica con un giro

El éxito del primer juego de «Hades» ha dejado a los jugadores ansiosos por su secuela. Este juego de rol y acción, inspirado en la mitología griega, cuenta la historia de Zagreus intentando escapar de su padre, «papa» Hades. Uno de los puntos destacados del juego es su diverso elenco de dioses y diosas de diversos orígenes, rompiendo con la presentación tradicional de la mitología griega. Los fanáticos están emocionados por ver si Supergiant Games continuará esta tendencia al introducir una protagonista femenina en «Hades II».

Tales of Kenzera: Zau: una cautivadora afro-fantasía

Anunciado hace solo un mes durante los Game Awards, «Tales of Kenzera: Zau» es un juego de aventuras y acción ambientado en un mundo en 2D. Los jugadores asumirán el papel de un chamán que hace un trato con el dios de la muerte para traer a su padre de vuelta de las sombras. Lo que distingue a este juego es su entorno de afro-fantasía, inspirado en las culturas africanas y las experiencias personales de su creador. Desarrollado por Surgent Studios, fundado por Abubakar Salim, el actor de voz de Adéwalé en Assassin’s Creed, este juego promete una experiencia de juego refrescante y única.

Skull and Bones: una esperada aventura pirata

Finalmente, después de numerosos retrasos, se espera que «Skull and Bones» llegue en febrero de 2024. Este juego temático de piratas, centrado en batallas navales, ha sido muy esperado desde su anuncio en 2018. Con gráficos impresionantes y jugabilidad inmersiva, los jugadores tendrán la oportunidad de vivir sus fantasías de espadachines y participar en épicas batallas de barcos.

