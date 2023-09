Transformar aire caliente en agua potable: un nuevo avance en la recolección de agua

By

Investigadores de la Universidad de Texas en Austin han logrado avances significativos en la búsqueda de una solución para la escasez de agua. En su última investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, han desarrollado un hidrogel diseñado molecularmente capaz de extraer agua potable limpia del aire caliente utilizando únicamente energía solar.

El hidrogel permite extraer agua de la atmósfera de forma rápida y eficiente, incluso a temperaturas de hasta 104 grados Fahrenheit, lo que lo hace adecuado para áreas que experimentan exceso de calor y acceso limitado a agua limpia. Con esta tecnología, las personas podrían recuperar agua simplemente colocando un dispositivo al aire libre, sin necesidad de un consumo energético adicional.

El hidrogel puede producir entre 3.5 y 7 kilogramos de agua por kilogramo de material de gel, dependiendo de los niveles de humedad. Lo que distingue a esta investigación es la adaptabilidad del hidrogel a microgeles, lo que mejora en gran medida la velocidad y eficiencia de la captura y liberación de agua. Al transformar el hidrogel en micropartículas, los investigadores han desarrollado un sorbente altamente eficiente que puede aumentar significativamente la producción de agua a través de múltiples ciclos diarios.

Ampliar la tecnología es el siguiente paso importante. Los investigadores tienen la intención de convertir sus hallazgos en una solución portátil de bajo costo para crear agua potable limpia que pueda utilizarse en todo el mundo. Este avance podría cambiar la vida de las poblaciones que carecen de acceso básico a agua potable, como en Etiopía, donde casi el 60% de la población enfrenta este desafío.

Los planes futuros para la tecnología incluyen optimizar la ingeniería de los microgeles para mejorar aún más la eficiencia. Los investigadores también están explorando el uso de materiales orgánicos para reducir los costos de producción. Sin embargo, persisten desafíos para ampliar la producción de sorbentes y garantizar la durabilidad del producto. Además, se están realizando esfuerzos para crear versiones portátiles del dispositivo para diversos escenarios de aplicación.

Este avance tiene el potencial de proporcionar un rayo de esperanza para las regiones afectadas por la escasez de agua. La capacidad de convertir aire caliente en agua potable mediante energía solar nos acerca un paso más a una solución sostenible que puede aliviar los problemas de escasez de agua en todo el mundo.

Fuente:

Actas de la Academia Nacional de Ciencias