Los fanáticos de Elden Ring anticipan el anuncio del DLC en The Game Awards

Los fanáticos de Elden Ring esperan ansiosamente The Game Awards, esperando un anuncio sobre el tan esperado DLC. La anticipación ha alcanzado un punto álgido entre la comunidad, y los fanáticos recurrieron a las redes sociales para expresar su entusiasmo e incluso manifestar el lanzamiento del DLC.

El subreddit de Elden Ring está lleno de discusiones e hilos salvajes. Algunos usuarios han prometido superar el juego con versiones no convencionales sugeridas por otros usuarios, mientras que otros han expresado su entusiasmo con entusiasmo gráfico. Sin embargo, la tendencia más notable es la petición de que Bloodborne se lance para PC, añadiendo una capa extra de emoción para los fans.

Si bien no hay confirmación sobre el anuncio de esta noche, FromSoftware había anunciado previamente el desarrollo de un DLC llamado "Shadow of the Erdtree" a principios de este año. Aunque los detalles siguen siendo escasos, una imagen teaser mostró una escena inquietante y el enigmático título. El mes pasado, Kadokawa, la empresa matriz de FromSoftware, afirmó que el desarrollo avanzaba sin problemas.

Aunque no está claro cuándo se lanzará el DLC, se acerca el segundo aniversario del lanzamiento del juego original y Elden Ring ha aparecido en The Game Awards en el pasado. Con esto en mente, los fanáticos mantienen la esperanza de que finalmente se revele su tan esperado DLC.

Es un momento de anticipación y solidaridad para los entusiastas de Elden Ring. A medida que se acercan los Game Awards, los fanáticos continuarán formando sus círculos de invocación con la esperanza de un anuncio emocionante que saciará su hambre de contenido nuevo en el universo de Elden Ring.