El editor Aniplex ha anunciado un nuevo juego estilo juego de mesa titulado Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase. Saikyou Taishi! para Nintendo Switch. Este juego, que se lanzará en 2024, está basado en la popular serie de anime y manga Demon Slayer. Sin embargo, por el momento sólo estará disponible en Japón.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – ¡Mezase! Saikyou Taishi! sigue la primera adaptación de videojuego de la franquicia, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, que se lanzó en 2021 y llegó a Nintendo Switch en 2022. Mientras que los detalles sobre Mezase! Saikyou Taishi! Actualmente son limitados, el avance del anuncio y el sitio web oficial de Demon Slayer ofrecen una idea de lo que los jugadores pueden esperar.

A diferencia de la adaptación anterior del juego de lucha, ¡Mezase! Saikyou Taishi! parece estar más centrado en una experiencia similar a un juego de mesa, inspirándose potencialmente en la popular serie Mario Party. Aunque no se han revelado mecánicas de juego específicas, los fanáticos de Demon Slayer pueden anticipar una experiencia inmersiva y atractiva similar al bien recibido juego de lucha.

Si bien no se ha confirmado un lanzamiento occidental, existe la esperanza de que los fanáticos fuera de Japón también tengan la oportunidad de disfrutar Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase. Saikyou Taishi!. Tanto los entusiastas de Demon Slayer pueden compartir su entusiasmo y anticipación por el juego en los comentarios.

